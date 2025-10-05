El bombardeo provocó un incendio en un vagón y obligó a rescatistas a trabajar bajo fuego constante en la comunidad de Shostka.
Corea del Norte amenaza con nuevas medidas militares frente al aumento de tropas de EE.UU.
Kim Jong Un advirtió que Pyongyang desarrollará nuevas medidas militares y fortaleció su alineación con Rusia y ChinaMundo05/10/2025
El líder norcoreano, Kim Jong Un, anunció que Corea del Norte destinó “activos especiales” para responder al aumento de fuerzas militares estadounidenses en la península y aseguró que se implementarán medidas adicionales para reforzar la capacidad de defensa del país, informó la agencia estatal KCNA.
“En proporción directa a la acumulación de fuerzas estadounidenses en Corea, nuestro interés estratégico en la región también ha aumentado y, en consecuencia, hemos asignado activos especiales a objetivos clave de interés”, expresó Kim durante una exhibición militar celebrada en el marco de las conmemoraciones por el 80º aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores de Corea.
El mandatario agregó que los “enemigos” de Pyongyang deberían preocuparse por la evolución de la seguridad regional y anticipó el desarrollo de “nuevas medidas militares” sin dar mayores precisiones.
Según funcionarios surcoreanos, Corea del Norte ha estrechado su cooperación militar con Rusia, enviando artillería y tropas en apoyo a la guerra de Vladimir Putin en Ucrania. Además, Kim Jong Un mantiene un acercamiento con China y recientemente viajó a Beijing para participar de un desfile militar junto al presidente Xi Jinping y al propio Putin.
Trump pide a Israel cesar los bombardeos en Gaza tras acuerdo preliminar con Hamas
El presidente estadounidense instó a Netanyahu a detener los ataques para garantizar la liberación segura de rehenes, mientras persisten tensiones sobre el desarme y continúan los bombardeos en la Franja.
Venezuela denuncia la presencia de cinco aviones de combate de EE.UU. cerca de su costaMundo03/10/2025
El gobierno de Nicolás Maduro acusó a Estados Unidos de una “provocación” en el mar Caribe y exigió el cese inmediato de las maniobras militares.
El Presidente de El Salvador aplicó de carácter obligatorio una norma que prohíbe el uso del lenguaje inclusivo en todas las escuelas públicas y dependencias oficiales.
La Cámara de Diputados votó ampliar el mínimo no imponible del impuesto a la renta, beneficiando a 16 millones de brasileños desde 2026, por el contrario se eleva el impuesto a los que más ganan.
Zelenski acusa a Rusia de crear riesgo nuclear tras ataque que dejó sin luz a ChernóbilMundo02/10/2025
El presidente ucraniano denunció que Moscú organizó un corte eléctrico que afectó a la central desmantelada de Chernóbil y que no resuelve la falta de suministro en Zaporiyia.
La primera ministra Mette Frederiksen convocó a una cumbre de líderes de la Unión Europea en Copenhague tras incidentes con drones en bases militares y aeropuertos, y pidió reforzar la defensa conjunta.
El Gobierno venezolano denuncia una amenaza de “agresión” y otorga poderes especiales al presidente en materia de defensa y seguridad.
Docentes fueguinos otra vez harán desobligaciones para la semana próxima y no se descarta paroTierra del Fuego03/10/2025
El SUTEF anunció que entre el lunes 6 y el miércoles 8 de octubre se realizarán asambleas y desobligaciones internas para definir la aceptación o el rechazo de la oferta de una propuesta salarial del Gobierno.
Condenan a joven por intento de homicidio tras un ataque con navaja a la salida de un boliche en Río GrandeTierra del Fuego04/10/2025
El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte impuso 4 años de prisión a un joven de 19 años, hallado culpable de homicidio simple en grado de tentativa.
Macri tras reunirse con Milei: “Después de las elecciones, el Gobierno iniciará una etapa de cambios”Nacionales04/10/2025
El expresidente y actual titular del PRO destacó como “muy buena” la reunión en Olivos con Javier Milei y llamó a la unión para impulsar transformaciones desde el Congreso después del 26 de octubre.
La delegación fueguina se despidió de Mar del Plata con una plateada y una de bronce en la última jornada, destacando el desempeño de los equipos masculino y femenino de futsal. Deportistas regresan a la Provincia.