Corea del Norte amenaza con nuevas medidas militares frente al aumento de tropas de EE.UU.

El líder norcoreano, Kim Jong Un, anunció que Corea del Norte destinó “activos especiales” para responder al aumento de fuerzas militares estadounidenses en la península y aseguró que se implementarán medidas adicionales para reforzar la capacidad de defensa del país, informó la agencia estatal KCNA.

“En proporción directa a la acumulación de fuerzas estadounidenses en Corea, nuestro interés estratégico en la región también ha aumentado y, en consecuencia, hemos asignado activos especiales a objetivos clave de interés”, expresó Kim durante una exhibición militar celebrada en el marco de las conmemoraciones por el 80º aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores de Corea.

El mandatario agregó que los “enemigos” de Pyongyang deberían preocuparse por la evolución de la seguridad regional y anticipó el desarrollo de “nuevas medidas militares” sin dar mayores precisiones.

Según funcionarios surcoreanos, Corea del Norte ha estrechado su cooperación militar con Rusia, enviando artillería y tropas en apoyo a la guerra de Vladimir Putin en Ucrania. Además, Kim Jong Un mantiene un acercamiento con China y recientemente viajó a Beijing para participar de un desfile militar junto al presidente Xi Jinping y al propio Putin.