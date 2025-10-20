Durante 2025 se observó un aumento de la actividad viral con brotes en Brasil y Colombia, y casos aislados en Bolivia. en Argentina debieron reforzar la vacunación.
ANMAT prohibió dos marcas de aceite de oliva por irregularidades y falsificación en sus etiquetas
El organismo ordenó el retiro inmediato de los productos “Olea Nativa” y “Olivos Andinos” por carecer de registros sanitarios y estar falsamente rotulados.Salud20/10/2025
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición y retiro inmediato de dos aceites de oliva muy consumidos en el país, luego de detectar graves infracciones al Código Alimentario Argentino.
La medida fue oficializada a través de las Disposiciones 7716/2025 y 7717/2025, publicadas en el Boletín Oficial, donde se detalla que ambos productos presentan rótulos falsos, registros inexistentes y ausencia de autorización sanitaria, lo que los convierte en alimentos apócrifos e ilegales.
Los aceites retirados del mercado son:
“Aceite de oliva virgen extra de primera presión en frío marca Olea Nativa - olive oil”, con supuesta procedencia de Mendoza, RNE 13451702 y RNPA 13050452.
“Aceite de oliva extravirgen artesanal marca Olivos Andinos”, con RNPA N° 1200884 y RNE N° 12000375, elaborado y envasado en La Rioja.
Según el comunicado del organismo, ambos productos carecen de registros de establecimiento y de producto, por lo que no pueden garantizar su trazabilidad, procedencia ni condiciones sanitarias.
“Se trata de productos que no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara como elaborados en un establecimiento habilitado”, indicó la disposición. Por tal motivo, la ANMAT prohibió su elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional, así como su venta en plataformas online.
La advertencia rige para cualquier presentación, lote o fecha de vencimiento. Desde el organismo recomendaron a los consumidores evitar su compra y consumo, y a los comercios retirar los productos de góndolas y depósitos.
Estas medidas forman parte de las acciones de control que lleva adelante la ANMAT para garantizar la inocuidad de los alimentos y proteger la salud pública frente a productos falsificados o que incumplen las normas de seguridad alimentaria.
ANMAT prohibió la comercialización de los productos “Copito de Nieve” y “Mami Keto” por irregularidades sanitariasSalud15/10/2025
Ordenó retirar del mercado los productos “Copito de Nieve, Heladitos Secos” y varios alimentos de la marca “Mami Keto”, por carecer de registros sanitarios y estar falsamente rotulados.
Más de 100 millones de personas vapean actualmente, incluidos al menos 86 millones de adultos. la OMS advirtió que los cigarrillos electrónicos están generando “una nueva ola de adicción a la nicotina”.
Detectaron que dos marcas de aceite de oliva usaban registros sanitarios falsos; ANMAT ordenó su retiro inmediato del mercado nacional y online.
ANMAT prohibió el uso y comercialización de brackets falsificados de la marca World Class TechnologySalud25/09/2025
La medida se adoptó tras detectarse unidades apócrifas en Chaco sin documentación de procedencia ni garantías sanitarias. Representan un riesgo para la salud.
ANMAT prohíbe la venta y uso de 10 productos cosméticos con ácido azelaico por no estar autorizadosSalud23/09/2025
La medida afecta a marcas reconocidas como The Ordinary, Paula’s Choice, Viva Dermo y otras.
El Ministerio de Salud provincial informó que se detectaron contagios en adolescentes y adultos. Recordaron la importancia de la vacunación y de las medidas de prevención.
Argentina adelantará a los 18 meses la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión desde 2026Salud16/09/2025
La medida fue acordada entre el Ministerio de Salud de la Nación y las provincias, para aplicar la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión desde los 18 meses, y no a los 5 años como ocurre actualmente.
ANMAT prohibió medicamentos, filtros de agua, productos de limpieza y alertó por un dispositivo médico robadoSalud15/09/2025
El organismo suspendió a una farmacéutica por incumplimientos graves, prohibió filtros de agua, entre ellos de Electrolux por generar síntomas gastrointestinales. Además, alertó sobre el robo de un equipo médico y producto para alisado de pelos.
ANMAT suspendió las actividades de Laboratorios Aspen por incumplir normas de calidadSalud12/09/2025
La medida incluye la inhibición productiva, el retiro del mercado de dos lotes de un medicamento oncológico y la apertura de un sumario sanitario.
Usurparon un sector de Ushuaia y lo bautizaron “Barrio Senador Matías Rodríguez”Tierra del Fuego18/10/2025
Unas 45 familias ocuparon terrenos en la zona lindera al "El Escondido" y decidieron nombrar el lugar en homenaje al senador fueguino fallecido hace dos años. Los vecinos aseguran que la falta de acceso a la vivienda y los altos costos de alquiler los llevaron a tomar la medida.
En una publicación en redes sociales, Trump se refirió al presidente colombiano Gustavo Petro como “un traficante de drogas ilegal” que tiene “baja calificación y es muy impopular”
Nuevo paro docente de 48 horas vuelve a afectar el dictado de clases en Tierra del FuegoTierra del Fuego19/10/2025
La educación pública se verá afecta nuevamente por un paro de los docentes del gremio, donde además harán desobligaciones.
El accidente ocurrió a dos kilómetros de la Ruta Nacional N.º 3 e involucró a un Renault Clío de Rally y una Toyota Hilux. La víctima fatal viajaba como acompañante en el Clío.
Murió el piloto chileno de rally que había chocado contra una camioneta en la Ruta Provincial “C”Policiales20/10/2025
El joven deportista chileno Erick "Coyote" Paredes no logró sobrevivir a las graves heridas sufridas en el impacto; su acompañante había muerto en el lugar del hecho.