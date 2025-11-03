Río Grande lanza la Campaña de Prevención de Cáncer de Próstata 2025

Bajo el lema “Cuidarse también es cosa de hombres”, el Municipio de Río Grande pone en marcha la Campaña de Prevención de Cáncer de Próstata 2025, destinada a hombres y diversidades desde los 45 años, con o sin obra social. El objetivo es fomentar la detección temprana de la enfermedad y promover el cuidado de la salud masculina.

La iniciativa, que comenzará el 17 de noviembre, forma parte de las acciones de prevención y promoción de la salud impulsadas por la Secretaría de Salud municipal, y se realiza por segundo año consecutivo tras los buenos resultados obtenidos en 2024.

Durante la primera edición, se logró detectar a tiempo casos de cáncer de próstata en estadios iniciales, lo que permitió que los pacientes recibieran tratamientos curativos y continúen hoy bajo control médico.

Las consultas y pruebas gratuitas estarán disponibles en todos los Centros Municipales de Salud y en el Centro de Especialidades Médicas, donde un equipo de cuatro urólogos realizará las evaluaciones y controles.

La inscripción comienza este lunes 3 de noviembre desde las 10:00 horas, a través del siguiente formulario: https://bit.ly/4olfw8G