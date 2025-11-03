Las disposiciones alcanzan a las marcas Gallinita Orly, Cumbres Riojanas, Olivos de Arauco y Health Zana, que carecen de registros sanitarios válidos y fueron declaradas apócrifas por el organismo.
Río Grande lanza la Campaña de Prevención de Cáncer de Próstata 2025
Bajo el lema “Cuidarse también es cosa de hombres”, el Municipio de Río Grande pone en marcha la Campaña de Prevención de Cáncer de Próstata 2025, destinada a hombres y diversidades desde los 45 años, con o sin obra social. El objetivo es fomentar la detección temprana de la enfermedad y promover el cuidado de la salud masculina.
La iniciativa, que comenzará el 17 de noviembre, forma parte de las acciones de prevención y promoción de la salud impulsadas por la Secretaría de Salud municipal, y se realiza por segundo año consecutivo tras los buenos resultados obtenidos en 2024.
Durante la primera edición, se logró detectar a tiempo casos de cáncer de próstata en estadios iniciales, lo que permitió que los pacientes recibieran tratamientos curativos y continúen hoy bajo control médico.
Las consultas y pruebas gratuitas estarán disponibles en todos los Centros Municipales de Salud y en el Centro de Especialidades Médicas, donde un equipo de cuatro urólogos realizará las evaluaciones y controles.
La inscripción comienza este lunes 3 de noviembre desde las 10:00 horas, a través del siguiente formulario: https://bit.ly/4olfw8G
Se trata del producto “Honey Natural Power”, que se vendía como vigorizante y estimulante. La medida alcanza a todas las presentaciones y plataformas de venta online.
ANMAT prohibió dos marcas de aceite de oliva por irregularidades y falsificación en sus etiquetasSalud20/10/2025
El organismo ordenó el retiro inmediato de los productos “Olea Nativa” y “Olivos Andinos” por carecer de registros sanitarios y estar falsamente rotulados.
Durante 2025 se observó un aumento de la actividad viral con brotes en Brasil y Colombia, y casos aislados en Bolivia. en Argentina debieron reforzar la vacunación.
ANMAT prohibió la comercialización de los productos “Copito de Nieve” y “Mami Keto” por irregularidades sanitariasSalud15/10/2025
Ordenó retirar del mercado los productos “Copito de Nieve, Heladitos Secos” y varios alimentos de la marca “Mami Keto”, por carecer de registros sanitarios y estar falsamente rotulados.
Más de 100 millones de personas vapean actualmente, incluidos al menos 86 millones de adultos. la OMS advirtió que los cigarrillos electrónicos están generando “una nueva ola de adicción a la nicotina”.
Detectaron que dos marcas de aceite de oliva usaban registros sanitarios falsos; ANMAT ordenó su retiro inmediato del mercado nacional y online.
ANMAT prohibió el uso y comercialización de brackets falsificados de la marca World Class TechnologySalud25/09/2025
La medida se adoptó tras detectarse unidades apócrifas en Chaco sin documentación de procedencia ni garantías sanitarias. Representan un riesgo para la salud.
ANMAT prohíbe la venta y uso de 10 productos cosméticos con ácido azelaico por no estar autorizadosSalud23/09/2025
La medida afecta a marcas reconocidas como The Ordinary, Paula’s Choice, Viva Dermo y otras.
El Ministerio de Salud provincial informó que se detectaron contagios en adolescentes y adultos. Recordaron la importancia de la vacunación y de las medidas de prevención.
Nuevos profesionales se incorporaron a la Armada Argentina tras culminar el Curso de Asimilación Regional NavalTierra del Fuego02/11/2025
La ceremonia marcó la incorporación de profesionales universitarios que culminaron su formación militar y se integrarán a la Armada Argentina.
El Presidente confirmó a través de sus redes sociales la designación del “Colo” Santilli, quien tendrá a su cargo el diálogo con gobernadores y legisladores.
VIDEO | Ucrania confirma llegada de más sistemas Patriot y pide más apoyo para reforzar la defensa aéreaMundo02/11/2025
El presidente Volodímir Zelenski agradeció a Alemania y al canciller Merz; anunció además avances en la adquisición de aviones y en el entrenamiento de operadores de drones.
Cirujanos del Hospital Regional Ushuaia salvaron a un niño que aspiró un tornilloTierra del Fuego02/11/2025
El menor de un año y medio fue sometido a una compleja cirugía torácica con asistencia del Hospital Garrahan. “Se metió en la boca el tornillo, pero en lugar de tragarlo lo aspiró y se le fue a la vía aérea" Los médicos llaman a la concientización y prevención de los padres para que no ocurran más casos así.
Al sujeto se lo acusa de haber abusado de sus hermanas cuando eran menores de 13 años y él también era menor.