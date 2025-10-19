Israel lanzó nuevos ataques en Gaza, poniendo fin a la delicado acuerdo de paz

Israel llevó a cabo una serie de ataques en la Franja de Gaza este domingo, en respuesta a agresiones contra sus fuerzas, según informó el ejército israelí. La ofensiva reavivó las tensiones y puso en riesgo el frágil alto el fuego vigente en el enclave, mientras el gobierno israelí y el grupo militante Hamás se acusan mutuamente de haberlo violado.

De acuerdo con residentes y autoridades sanitarias locales, los ataques aéreos y el fuego de tanques israelíes en distintos puntos del territorio causaron la muerte de al menos 11 personas.

El primer ministro Benjamin Netanyahu se reunió con los jefes de seguridad del país y ordenó a las fuerzas armadas actuar con “medidas enérgicas” ante cualquier incumplimiento del acuerdo, aunque evitó referirse a un posible retorno a una ofensiva militar a gran escala.

Por su parte, el ejército israelí afirmó que militantes abrieron fuego contra tropas en áreas de Rafah, al sur de Gaza, bajo control israelí según las líneas del alto el fuego. No se registraron heridos en ese incidente.

En un comunicado separado, las Fuerzas de Defensa de Israel advirtieron que responderán a las violaciones de la tregua con “gran fuerza” contra objetivos de Hamás.