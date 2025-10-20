El centrista Rodrigo Paz gana la segunda vuelta presidencial de Bolivia

Paz obtuvo el 54% de los votos, según mostraron los primeros resultados, frente al 45% de Quiroga. Gobernará hasta 2030.

Mundo20/10/2025 AP
paz

Rodrigo Paz, un senador centrista que hasta ahora nunca fue una figura prominente a nivel nacional, ganó las elecciones presidenciales de Bolivia el domingo, mostraron los resultados preliminares, galvanizando a los votantes indignados por la crisis económica del país y frustrados con 20 años de gobierno del partido Movimiento Al Socialismo.

“La tendencia es irreversible”, dijo Óscar Hassenteufel, presidente del Tribunal Supremo Electoral, sobre la ventaja de Paz sobre su rival, el ex presidente derechista Jorge “Tuto” Quiroga.

Paz obtuvo el 54% de los votos, según mostraron los primeros resultados, frente al 45% de Quiroga.

Paz subió al podio el domingo por la noche, acompañado por su esposa, María Helena Urquidi, y sus cuatro hijos adultos. El salón del hotel se llenó de júbilo, con la gente gritando su nombre y sosteniendo sus teléfonos en alto.

“Hoy, Bolivia puede tener la certeza de que este será un gobierno que traerá soluciones”, dijo a sus simpatizantes. “Les extendemos la mano para gobernar por el bien del país”.

