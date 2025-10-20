En una publicación en redes sociales, Trump se refirió al presidente colombiano Gustavo Petro como “un traficante de drogas ilegal” que tiene “baja calificación y es muy impopular”
El centrista Rodrigo Paz gana la segunda vuelta presidencial de Bolivia
Paz obtuvo el 54% de los votos, según mostraron los primeros resultados, frente al 45% de Quiroga. Gobernará hasta 2030.
Rodrigo Paz, un senador centrista que hasta ahora nunca fue una figura prominente a nivel nacional, ganó las elecciones presidenciales de Bolivia el domingo, mostraron los resultados preliminares, galvanizando a los votantes indignados por la crisis económica del país y frustrados con 20 años de gobierno del partido Movimiento Al Socialismo.
“La tendencia es irreversible”, dijo Óscar Hassenteufel, presidente del Tribunal Supremo Electoral, sobre la ventaja de Paz sobre su rival, el ex presidente derechista Jorge “Tuto” Quiroga.
Paz obtuvo el 54% de los votos, según mostraron los primeros resultados, frente al 45% de Quiroga.
Paz subió al podio el domingo por la noche, acompañado por su esposa, María Helena Urquidi, y sus cuatro hijos adultos. El salón del hotel se llenó de júbilo, con la gente gritando su nombre y sosteniendo sus teléfonos en alto.
“Hoy, Bolivia puede tener la certeza de que este será un gobierno que traerá soluciones”, dijo a sus simpatizantes. “Les extendemos la mano para gobernar por el bien del país”.
El fuego de tanques israelíes en distintos puntos de Gaza, causaron la muerte de al menos 11 personas.
VIDEO | Zelenski llegó a la Casa Blanca en busca de armas, pero Trump prioriza un acuerdo por la paz
El presidente ucraniano pidió misiles Tomahawk para fortalecer la defensa frente a Rusia, mientras que su par estadounidense insistió en mediar por la paz y anunció una próxima reunión con Vladimir Putin.
Uno de los bombardeos más intensos: Rusia lanzó más de 300 drones y 37 misiles contra UcraniaMundo16/10/2025
El ataque dejó sin electricidad a ocho regiones ucranianas y dañó instalaciones energéticas clave. Zelenski se reunirá este viernes con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca para pedir más defensas aéreas.
El presidente estadounidense amplió las facultades de la agencia de inteligencia para realizar operaciones encubiertas en Venezuela, aunque evitó confirmar si el objetivo incluye al gobierno de Nicolás Maduro.
Camiones de ayuda ingresan a Gaza
El frágil alto el fuego se mantuvo pese a una disputa sobre la entrega de restos de rehenes. Trump dijo que si Hamas no cumple con su parte del acuerdo “Israel volverá a esas calles en cuanto yo lo diga” y la ONU denuncia restricciones a camiones.
Un ataque aéreo ruso con drones y bombas impactó en un hospital de Járkov y en infraestructura civil, mientras las autoridades ucranianas piden más sistemas de defensa aérea a sus aliados internacionales.
VIDEO | Durante el discurso de Trump, echaron por la fuerza a diputados por desplegar pancartas en apoyo a PalestinaMundo13/10/2025
Los legisladores Ayman Odeh y Ofer Cassif fueron expulsados del Parlamento israelí tras desplegar pancartas que exigían el reconocimiento del Estado palestino durante el discurso de Donald Trump.
Hamás liberó a los últimos 20 rehenes israelíes en el marco del acuerdo de alto el fuegoMundo13/10/2025
Fueron entregados los 20 rehenes israelíes sobrevivientes que mantenía el grupo terrorista para negociar con Israel. Ahora, hay un plan para la devastada Gaza.
El presidente estadounidense afirmó desde el Air Force One, rumbo a Tel Aviv, que el conflicto en Gaza llegó a su fin y destacó que es "un momento histórico".
Elecciones 2025: La Dirección Nacional Electoral realizó con éxito el simulacro general previo a las elecciones legislativasNacionales19/10/2025
Según explicó la directora nacional electoral, Luz Landívar, “el operativo abarcó los 24 distritos electorales del país y contempló la transmisión de más de 108.992 telegramas desde más de 14.370 locales de votación equipados con kits de transmisión y desde más de 950 Sucursales Electorales Digitales”.
Usurparon un sector de Ushuaia y lo bautizaron “Barrio Senador Matías Rodríguez”Tierra del Fuego18/10/2025
Unas 45 familias ocuparon terrenos en la zona lindera al "El Escondido" y decidieron nombrar el lugar en homenaje al senador fueguino fallecido hace dos años. Los vecinos aseguran que la falta de acceso a la vivienda y los altos costos de alquiler los llevaron a tomar la medida.
La Municipalidad desarmó las construcciones en las usurpaciones y apuntó a una "operación política" por las eleccionesTierra del Fuego19/10/2025
El Municipio intervino junto a la Policía Provincial y Hábitat ante la ocupación irregular de un espacio público en Ushuaia. Las autoridades denunciaron una maniobra política y que había personas con decretos de preadjudicación de terrenos.
Nuevo paro docente de 48 horas vuelve a afectar el dictado de clases en Tierra del FuegoTierra del Fuego19/10/2025
La educación pública se verá afecta nuevamente por un paro de los docentes del gremio, donde además harán desobligaciones.