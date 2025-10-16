El presidente estadounidense amplió las facultades de la agencia de inteligencia para realizar operaciones encubiertas en Venezuela, aunque evitó confirmar si el objetivo incluye al gobierno de Nicolás Maduro.
Uno de los bombardeos más intensos: Rusia lanzó más de 300 drones y 37 misiles contra Ucrania
El ataque dejó sin electricidad a ocho regiones ucranianas y dañó instalaciones energéticas clave. Zelenski se reunirá este viernes con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca para pedir más defensas aéreas.Mundo16/10/2025
Rusia lanzó durante la madrugada del jueves uno de los bombardeos más intensos de los últimos meses contra Ucrania, atacando con cientos de drones y decenas de misiles la red energética del país. Las autoridades ucranianas informaron que ocho regiones sufrieron apagones y que la infraestructura energética volvió a quedar gravemente dañada en pleno inicio del invierno.
Según el presidente Volodimir Zelenski, las fuerzas rusas dispararon más de 300 drones de ataque y 37 misiles contra distintos objetivos civiles y energéticos. “Este otoño, los rusos están aprovechando cada día para atacar nuestra infraestructura energética”, afirmó el mandatario en un mensaje publicado en Telegram.
Asimismo, Zelenski acusó a Moscú de utilizar municiones de racimo y de realizar ataques repetidos sobre los mismos objetivos con el propósito de alcanzar a los equipos de emergencia y a los ingenieros que trabajaban en las reparaciones.
Del otro lado del continente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció tras mantener una llamada telefónica con su par ruso, Vladimir Putin, que ambos se reunirán próximamente en Budapest, Hungría, para “intentar poner fin a la guerra”.
En tanto, este viernes el mandatario estadounidense recibe a Zelenski para discutir nuevas medidas de apoyo militar, incluyendo la entrega de misiles de largo alcance y sistemas de defensa aérea. “Creo que se logró un gran progreso con la conversación telefónica de hoy”, escribió el mandatario estadounidense en Truth Social.
Camiones de ayuda ingresan a Gaza
El frágil alto el fuego se mantuvo pese a una disputa sobre la entrega de restos de rehenes. Trump dijo que si Hamas no cumple con su parte del acuerdo “Israel volverá a esas calles en cuanto yo lo diga” y la ONU denuncia restricciones a camiones.
Un ataque aéreo ruso con drones y bombas impactó en un hospital de Járkov y en infraestructura civil, mientras las autoridades ucranianas piden más sistemas de defensa aérea a sus aliados internacionales.
VIDEO | Durante el discurso de Trump, echaron por la fuerza a diputados por desplegar pancartas en apoyo a PalestinaMundo13/10/2025
Los legisladores Ayman Odeh y Ofer Cassif fueron expulsados del Parlamento israelí tras desplegar pancartas que exigían el reconocimiento del Estado palestino durante el discurso de Donald Trump.
Hamás liberó a los últimos 20 rehenes israelíes en el marco del acuerdo de alto el fuegoMundo13/10/2025
Fueron entregados los 20 rehenes israelíes sobrevivientes que mantenía el grupo terrorista para negociar con Israel. Ahora, hay un plan para la devastada Gaza.
El presidente estadounidense afirmó desde el Air Force One, rumbo a Tel Aviv, que el conflicto en Gaza llegó a su fin y destacó que es "un momento histórico".
El helicóptero formaba parte de un evento aéreo previsto para el domingo. Hay al menos 5 heridos.
Rusia intensifica los ataques con drones en Odessa y Chernihiv: daños en infraestructura, muertos y heridosMundo11/10/2025
Los bombardeos afectaron infraestructura energética, edificios civiles y vehículos oficiales. Odessa registró incendios y al menos un herido, mientras que en Chernihiv murieron dos personas.
el presidente del Congreso, el abogado José Jerí, de 38 años, fue juramentado como presidente interino de la República.
Un flujo constante de personas se agolpaba en una carretera costera en el centro de la Franja de Gaza, rumbo al norte, para ver qué quedaba de sus hogares. Otros se dirigían a otras partes del territorio palestino en el sur.
Condenaron a los implicados de arrojar una bomba molotov contra la camioneta de Vanesa Saez en UshuaiaTierra del Fuego09/10/2025
El Tribunal del Distrito Judicial Sur impuso penas de hasta 3 años a los acusados de arrojar la bomba molotov. Un tercer implicado quedó tras las rejas por sumarse un caso de violencia de género contra su ex pareja.
Con profundo dolor, velan los restos de los hermanos fallecidos en el incendio en UshuaiaTierra del Fuego09/10/2025
Lucas, Tomás y Mateo Cruz Cejas, los tres hermanos que perdieron la vida en el trágico incendio ocurrido en el barrio Peniel, serán despedidos este sábado.
Las unidades de la Armada Argentina efectuaron el recambio de dotaciones, reaprovisionamiento y apoyo logístico en los puestos de vigilancia marítima de Península Mitre e Isla de los Estados.
La medida preventiva alcanza a aeronaves equipadas con propulsores fabricados por CFM, luego de un incidente ocurrido en un vuelo entre Buenos Aires y Córdoba.
Escándalo en el Puerto de Ushuaia: denuncias, auditoría y una respuesta de la DPPTierra del Fuego16/10/2025
Una inspección nacional detectó graves fallas operativas y de infraestructura en el puerto fueguino. Desde la Dirección Provincial de Puertos desmintieron una posible intervención y denunciaron un trasfondo político.