Uno de los bombardeos más intensos: Rusia lanzó más de 300 drones y 37 misiles contra Ucrania

Rusia lanzó durante la madrugada del jueves uno de los bombardeos más intensos de los últimos meses contra Ucrania, atacando con cientos de drones y decenas de misiles la red energética del país. Las autoridades ucranianas informaron que ocho regiones sufrieron apagones y que la infraestructura energética volvió a quedar gravemente dañada en pleno inicio del invierno.

Según el presidente Volodimir Zelenski, las fuerzas rusas dispararon más de 300 drones de ataque y 37 misiles contra distintos objetivos civiles y energéticos. “Este otoño, los rusos están aprovechando cada día para atacar nuestra infraestructura energética”, afirmó el mandatario en un mensaje publicado en Telegram.

Asimismo, Zelenski acusó a Moscú de utilizar municiones de racimo y de realizar ataques repetidos sobre los mismos objetivos con el propósito de alcanzar a los equipos de emergencia y a los ingenieros que trabajaban en las reparaciones.

Del otro lado del continente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció tras mantener una llamada telefónica con su par ruso, Vladimir Putin, que ambos se reunirán próximamente en Budapest, Hungría, para “intentar poner fin a la guerra”.

En tanto, este viernes el mandatario estadounidense recibe a Zelenski para discutir nuevas medidas de apoyo militar, incluyendo la entrega de misiles de largo alcance y sistemas de defensa aérea. “Creo que se logró un gran progreso con la conversación telefónica de hoy”, escribió el mandatario estadounidense en Truth Social.