Entre el viernes y el domingo, gran parte del país atravesará un marcado cambio de tiempo: mientras el centro y norte recibirán lluvias y tormentas fuertes, el sur experimentará el ingreso de aire polar con nevadas y temperaturas bajo cero.
Cúneo Libarona y Werthein dejan el Gobierno en medio de los cambios tras las elecciones legislativas
El canciller Gerardo Werthein presentó su renuncia y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, hará lo propio el lunes. Javier Milei adelantó una reestructuración del Gabinete para el segundo tramo de su gestión.Nacionales23/10/2025
El Gobierno nacional confirmó hoy la renuncia del canciller Gerardo Werthein y la inminente salida del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que se hará efectiva el lunes 27, un día después de las elecciones legislativas 2025.
Ambas dimisiones se enmarcan en el proceso de reordenamiento del Gabinete que el presidente Javier Milei anunció para después de los comicios, con el objetivo de encarar “la segunda etapa” de su administración.“De cara al segundo tramo voy a reacomodar el gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación. El día 26 a la noche veré qué tipo de entramado necesito para lograr los objetivos”, explicó el mandatario en una entrevista con el periodista Guillermo Andino para la TV Pública.
Pero para diciembre habrá más cambios; La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, asumiría en diciembre una banca en el Senado por la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el ministro de Defensa, Luis Petri, obtendría una banca en la Cámara de Diputados.
También se despedirá del Ejecutivo el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien jurará como legislador porteño.
Entre los posibles reemplazos o nuevos nombres que podrían integrarse al equipo presidencial suenan Guillermo Francos, Lisandro Catalán, el asesor presidencial Santiago Caputo, el intendente de Mar del Plata Guillermo Montenegro y el exministro de Transporte Guillermo Dietrich.
FOTOS | Elecciones 2025: Milei encabezó una caminata por Córdoba en el cierre de su gira por el interior del paísNacionales21/10/2025
El mandatario recorrió las calles del barrio con un megáfono en mano, acompañado por su hermana Karina y militantes libertarios, en el último acto antes de las elecciones del 26 de octubre.
El Gobierno promulgó las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica, pero suspendió su aplicación hasta la asignación de fondosNacionales21/10/2025
El Ejecutivo publicó los decretos en el Boletín Oficial y dejó sin efecto inmediato las normas aprobadas por el Congreso hasta que se asignen los recursos presupuestarios.
El Gobierno autorizó a una nueva empresa a operar servicios de rampa en 37 aeropuertos del paísNacionales20/10/2025
Se trata de una nueva empresa que se suma a otras que operan al país y que ponen fin al monopólico Intercargo.
Elecciones 2025: La Dirección Nacional Electoral realizó con éxito el simulacro general previo a las elecciones legislativasNacionales19/10/2025
Según explicó la directora nacional electoral, Luz Landívar, “el operativo abarcó los 24 distritos electorales del país y contempló la transmisión de más de 108.992 telegramas desde más de 14.370 locales de votación equipados con kits de transmisión y desde más de 950 Sucursales Electorales Digitales”.
El Ministerio de Justicia aprobó nuevas disposiciones que amplían el funcionamiento del Registro Único Virtual (RUV) y el sistema RUNA, permitiendo tramitar de forma remota la inscripción de vehículos 0 km.
Desbaratan red de apuestas virtuales ilegales tras más de dos años de investigaciónNacionales17/10/2025
Gendarmería Nacional desarticuló una organización delictiva dedicada a casinos online sin certificación SSL. Se realizaron 53 allanamientos la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y San Luis.
La medida preventiva alcanza a aeronaves equipadas con propulsores fabricados por CFM, luego de un incidente ocurrido en un vuelo entre Buenos Aires y Córdoba.
Se mantienen activos varios focos en distintas áreas protegidas del país, con condiciones meteorológicas que complican las tareas de control.
Trump advirtió: “Si Milei pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina”Nacionales14/10/2025
El presidente de Estados Unidos volvió a respaldar al Presidente Milei a dos semanas de las legislativas. “Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión”, afirmó en la Casa Blanca.
VIDEO | Perú declara estado de emergencia por 30 días en Lima para enfrentar aumento de criminalidadMundo22/10/2025
La medida fue dispuesta por el nuevo presidente peruano y autoriza el despliegue de las fuerzas armadas junto con la policía para mantener el orden público.
Condenan a 20 años de prisión a un hombre por abusar de su hermana en UshuaiaTierra del Fuego22/10/2025
Los hechos ocurrieron en la ciudad de Ushuaia entre los años 2007 y 2018, cuando la víctima tenía entre 5 y 16 años de edad.
El ataque se produjo tras una noche de bombardeos masivos. Las autoridades confirmaron que todos los niños fueron evacuados y que siete personas resultaron heridas.
Río Grande decreta tres días de duelo por el fallecimiento del periodista Oscar “Mingo” GutiérrezTierra del Fuego22/10/2025
El Municipio decretó tres días de duelo por el fallecimiento del periodista, historiador y docente, Ciudadano Ilustre de Río Grande, quien dedicó más de cuatro décadas a la difusión de la historia y la cultura fueguina.
Radicales y peronistas unidos: Provincias Unidas cerró su campaña en Río Grande con un mensaje contra la polarizaciónTierra del Fuego23/10/2025
La unión entre el radical Pablo Blanco y el peronista Federico Bilota realizó su cierre de campaña en el Comité de la UCR. El frente llamó a construir una alternativa federal “por encima de las ideologías”.