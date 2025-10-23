Cúneo Libarona y Werthein dejan el Gobierno en medio de los cambios tras las elecciones legislativas

El Gobierno nacional confirmó hoy la renuncia del canciller Gerardo Werthein y la inminente salida del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que se hará efectiva el lunes 27, un día después de las elecciones legislativas 2025.

Ambas dimisiones se enmarcan en el proceso de reordenamiento del Gabinete que el presidente Javier Milei anunció para después de los comicios, con el objetivo de encarar “la segunda etapa” de su administración.“De cara al segundo tramo voy a reacomodar el gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación. El día 26 a la noche veré qué tipo de entramado necesito para lograr los objetivos”, explicó el mandatario en una entrevista con el periodista Guillermo Andino para la TV Pública.





Pero para diciembre habrá más cambios; La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, asumiría en diciembre una banca en el Senado por la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el ministro de Defensa, Luis Petri, obtendría una banca en la Cámara de Diputados.

También se despedirá del Ejecutivo el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien jurará como legislador porteño.

Entre los posibles reemplazos o nuevos nombres que podrían integrarse al equipo presidencial suenan Guillermo Francos, Lisandro Catalán, el asesor presidencial Santiago Caputo, el intendente de Mar del Plata Guillermo Montenegro y el exministro de Transporte Guillermo Dietrich.