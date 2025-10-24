Con algunas demoras, los aviones de Aerolíneas Argentinas en Aeroparque comienzan a despegar

Poco a poco los aviones de Aerolíneas Argentinas comenzaron a despegar desde el Aeroparque Jorge Newbery, en la Ciudad de Buenos Aires, tras la “asamblea informativa” realizada por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), que afectó al menos 30 vuelos durante la mañana de este viernes.

“Ratificamos que este viernes 24 de octubre se llevará a cabo la asamblea en el Aeroparque Jorge Newbery entre las 6:00 y las 10:00 a.m.”, había informado el gremio mediante un comunicado difundido ayer.

Desde APLA denunciaron que “hasta el momento, Aerolíneas Argentinas continúa sin ofrecer respuestas” a los reclamos vinculados con salarios, ascensos, dotación de personal y cumplimiento del convenio colectivo de trabajo (CCT).

El conflicto —recurrente en los últimos meses— volvió a impactar directamente en los pasajeros. Destinos como Ushuaia, Bahía Blanca, Esquel, El Calafate, Mendoza, Tucumán y Mar del Plata se vieron afectados por demoras y reprogramaciones.

Algunos de esos vuelos fueron cancelados, mientras que otros ya comenzaron a partir o lo harán a partir de las 13:30 horas. Se recomienda a los pasajeros consultar el estado de su vuelo en las pizarras aeroportuarias, en la web de Aeropuertos Argentina 2000, o comunicarse directamente con Aerolíneas Argentinas a través de su canal de WhatsApp.