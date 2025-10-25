EE.UU. despliega el mayor portaaviones en el Caribe en medio de tensión con Venezuela

El Pentágono anunció este viernes el envío del portaaviones Gerald Ford, el mayor de la flota estadounidense, al mar Caribe, en el marco de la tensión con Venezuela tras ataques militares contra lanchas presuntamente cargadas con drogas.

Según un comunicado del portavoz del Pentágono, Sean Parnell, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó el despliegue del portaaviones y su grupo de ataque al área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos, “en apoyo a la directiva del presidente de desmantelar las organizaciones criminales transnacionales”.

El vocero explicó que esta operación “reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear y desmantelar actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense”. Además, indicó que las fuerzas desplegadas “fortalecerán y ampliarán las capacidades existentes para desmantelar el narcotráfico y reducir y desmantelar las organizaciones transnacionales”.