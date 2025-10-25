Un par de bombarderos B-1 Lancer despegaron de la Base Aérea Dyess en Texas el jueves y sobrevolaron el Caribe hasta llegar a la costa venezolana.
EE.UU. despliega el mayor portaaviones en el Caribe en medio de tensión con Venezuela
Según el gobierno de Trump, el buque “reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear y desmantelar actores y actividades ilícitas".Mundo25/10/2025 EFE
El Pentágono anunció este viernes el envío del portaaviones Gerald Ford, el mayor de la flota estadounidense, al mar Caribe, en el marco de la tensión con Venezuela tras ataques militares contra lanchas presuntamente cargadas con drogas.
Según un comunicado del portavoz del Pentágono, Sean Parnell, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó el despliegue del portaaviones y su grupo de ataque al área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos, “en apoyo a la directiva del presidente de desmantelar las organizaciones criminales transnacionales”.
El vocero explicó que esta operación “reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear y desmantelar actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense”. Además, indicó que las fuerzas desplegadas “fortalecerán y ampliarán las capacidades existentes para desmantelar el narcotráfico y reducir y desmantelar las organizaciones transnacionales”.
El presidente ruso respondió con dureza luego de que Estados Unidos impusiera sanciones a Rosneft y Lukoil, provocando un alza del 5% en el precio del crudo y tensiones con China e India.
Trump ordena demoler el Ala Este de la Casa Blanca para construir un salón de baile de 300 millones de dólaresMundo23/10/2025
La histórica estructura, que durante décadas albergó las oficinas de las primeras damas y sirvió como escenario de cenas de Estado y actos diplomáticos, quedó reducida a escombros.
El ataque se produjo tras una noche de bombardeos masivos. Las autoridades confirmaron que todos los niños fueron evacuados y que siete personas resultaron heridas.
VIDEO | Perú declara estado de emergencia por 30 días en Lima para enfrentar aumento de criminalidadMundo22/10/2025
La medida fue dispuesta por el nuevo presidente peruano y autoriza el despliegue de las fuerzas armadas junto con la policía para mantener el orden público.
Presentan una acusación formal contra el expresidente de Bolivia Evo Morales por trata agravada de personas
El pedido lo hizo la fiscallía de Tarija contra el exmandatario socialista por supuestamente tener un hijo con una menor de edad mientras era presidente de Bolivia, en 2016
Maduro ordena crear una aplicación para que los venezolanos reporten “todo lo que vean y escuchen” las 24 horas
Dentro de la APP, estarán la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Unidades Comunales de Milicias y Bases Populares de Defensa Integral y así ejercer un mayor control sobre la población.
Nicolas Sarkozy comenzó a cumplir una condena de cinco años por financiamiento ilegal desde LibiaMundo21/10/2025
Sarkozy, quien gobernó Francia entre 2007 y 2012, fue condenado por conspirar para recibir millones de euros del régimen de Muamar Gadafi, dinero que habría sido utilizado para financiar su campaña electoral.
Paz obtuvo el 54% de los votos, según mostraron los primeros resultados, frente al 45% de Quiroga. Gobernará hasta 2030.
En una publicación en redes sociales, Trump se refirió al presidente colombiano Gustavo Petro como “un traficante de drogas ilegal” que tiene “baja calificación y es muy impopular”
Desde la 8 de la mañana y hasta el domingo por la noche rige la veda electoral que prohíbe avisos publicitarios, publicidad, presentación de planes, encuestas, y cartelería política.
Con algunas demoras, los aviones de Aerolíneas Argentinas en Aeroparque comienzan a despegarNacionales24/10/2025
Luego de la medida de APLA, los aviones despegan desde el aeropuerto metropolitano, al tiempo que otros continuarán con demoras en las salidas.
El siniestro ocurrió en la intersección de Belgrano y Obligado donde desconocidos prendieron fuego un nicho de gas. Las personas fueron evacuadas y no hubo heridos.
Elecciones 2025: El Registro Civil abrirá este domingo en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande para el retiro de DNITierra del Fuego24/10/2025
Será el 26 de octubre de 8 a 17 horas en las tres ciudades. La jornada será solo para retirar documentos ya tramitados, no para iniciar nuevos.
El país se prepara para votar: qué se elige este domingo y cómo será la boleta única en Tierra del FuegoTierra del Fuego25/10/2025
Este domingo los argentinos renovarán 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado de la Nación. En Tierra del Fuego