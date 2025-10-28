Una misión de los “Cazadores de Huracanes” de la Fuerza Aérea de EE. UU. sobrevoló el fenómeno para recolectar datos científicos clave.
VIDEO | Río de Janeiro: Al menos 64 muertos en la operación policial con narcos
El operativo se realizó en las favelas del Alemão y Penha, a días de que la ciudad reciba eventos globales vinculados a la cumbre climática COP30Mundo28/10/2025
Al menos 64 personas murieron este martes en la operación policial más letal de la historia de Río de Janeiro, en Brasil, dirigida contra una poderosa organización criminal en los complejos de favelas Alemão y Penha, ubicados cerca del aeropuerto internacional de la ciudad.
El gobernador Claudio Castro confirmó la cifra de víctimas, que incluye a cuatro policías, y describió el operativo —que movilizó a unos 2.500 agentes de seguridad— como un “duro golpe contra el narcoterrorismo”. “Nos mantenemos firmes frente al narcoterrorismo”, escribió Castro en sus redes sociales, defendiendo la magnitud del despliegue.
La acción se produce días antes de una serie de eventos internacionales que tendrán lugar en Río de Janeiro, entre ellos la Cumbre Mundial C40 de alcaldes y la ceremonia del Premio Earthshot, impulsado por el príncipe William de Gales, con la presencia de figuras como Kylie Minogue y Sebastian Vettel.
Estos encuentros forman parte de los preparativos para la COP30, la conferencia climática de la ONU que se realizará en Belém del 10 al 21 de noviembre.
La Defensoría Pública del Estado confirmó que recibió múltiples denuncias de los habitantes, quienes habían sido alertados sobre el operativo, ya que las escuelas habían suspendido las clases por motivos de seguridad.
El buque de la Marina de los Estados Unidos cruzó el Estrecho de Gibraltar y va rumbo hacia las costas venezolanas.
Drones rusos provocaron incendios en dos edificios residenciales en el distrito capitalino de Desnianskyi. Los equipos de emergencia evacuaron a los civiles de un edificio de nueve y otro de dieciséis plantas.
EE.UU. despliega el mayor portaaviones en el Caribe en medio de tensión con Venezuela
Según el gobierno de Trump, el buque “reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear y desmantelar actores y actividades ilícitas".
Un par de bombarderos B-1 Lancer despegaron de la Base Aérea Dyess en Texas el jueves y sobrevolaron el Caribe hasta llegar a la costa venezolana.
El presidente ruso respondió con dureza luego de que Estados Unidos impusiera sanciones a Rosneft y Lukoil, provocando un alza del 5% en el precio del crudo y tensiones con China e India.
Trump ordena demoler el Ala Este de la Casa Blanca para construir un salón de baile de 300 millones de dólaresMundo23/10/2025
La histórica estructura, que durante décadas albergó las oficinas de las primeras damas y sirvió como escenario de cenas de Estado y actos diplomáticos, quedó reducida a escombros.
El ataque se produjo tras una noche de bombardeos masivos. Las autoridades confirmaron que todos los niños fueron evacuados y que siete personas resultaron heridas.
VIDEO | Perú declara estado de emergencia por 30 días en Lima para enfrentar aumento de criminalidadMundo22/10/2025
La medida fue dispuesta por el nuevo presidente peruano y autoriza el despliegue de las fuerzas armadas junto con la policía para mantener el orden público.
Presentan una acusación formal contra el expresidente de Bolivia Evo Morales por trata agravada de personas
El pedido lo hizo la fiscallía de Tarija contra el exmandatario socialista por supuestamente tener un hijo con una menor de edad mientras era presidente de Bolivia, en 2016
Elecciones 2025: Los libertarios les ganaron a los kirchneristas en Tierra del FuegoTierra del Fuego26/10/2025
El espacio libertario en los estamentos de senadores y diputados, seguido por el Frente Patria en segundo lugar.
Elecciones 2025 | Los libertarios arrasaron en Ushuaia, Tolhuin, Río Grande y en la AntártidaTierra del Fuego26/10/2025
El triunfo de La Libertad Avanza fue contundente en todas las secciones de la provincia, incluyendo las tres ciudades principales y la Antártida Argentina.
Miguel Rodríguez, el ex policía y carpintero misionero que llega al Congreso por Tierra del FuegoTierra del Fuego27/10/2025
Ex suboficial de la policía provincial, emprendedor y hoy diputado electo por La Libertad Avanza, Miguel Rodríguez es el diputado electo por la Provincia.
Gisela Dos Santos: “Los jóvenes fueguinos nos sorprenden con su creatividad y visión emprendedora”Tierra del Fuego27/10/2025
La Legisladora destacó la articulación entre el Ministerio de Economía de la Provincia, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, CAME y las áreas locales de Tolhuin, durante el cierre del Programa Jóvenes Empresarios Fueguinos.
Elecciones 2025 | Díaz aseguró que el resultado "ratifica que somos una alternativa de un Estado que se hace cargo"Tierra del Fuego28/10/2025
El ex candidato a senador por Defendamos Tierra del Fuego fue duro contra las administraciones del Estado que no funcionan y dijo que el espacio que lidera Martín Perez ratifica una "alternativa". Además, comprendió el voto libertario.