VIDEO | Río de Janeiro: Al menos 64 muertos en la operación policial con narcos

Al menos 64 personas murieron este martes en la operación policial más letal de la historia de Río de Janeiro, en Brasil, dirigida contra una poderosa organización criminal en los complejos de favelas Alemão y Penha, ubicados cerca del aeropuerto internacional de la ciudad.

El gobernador Claudio Castro confirmó la cifra de víctimas, que incluye a cuatro policías, y describió el operativo —que movilizó a unos 2.500 agentes de seguridad— como un “duro golpe contra el narcoterrorismo”. “Nos mantenemos firmes frente al narcoterrorismo”, escribió Castro en sus redes sociales, defendiendo la magnitud del despliegue.

La acción se produce días antes de una serie de eventos internacionales que tendrán lugar en Río de Janeiro, entre ellos la Cumbre Mundial C40 de alcaldes y la ceremonia del Premio Earthshot, impulsado por el príncipe William de Gales, con la presencia de figuras como Kylie Minogue y Sebastian Vettel.

Estos encuentros forman parte de los preparativos para la COP30, la conferencia climática de la ONU que se realizará en Belém del 10 al 21 de noviembre.

La Defensoría Pública del Estado confirmó que recibió múltiples denuncias de los habitantes, quienes habían sido alertados sobre el operativo, ya que las escuelas habían suspendido las clases por motivos de seguridad.