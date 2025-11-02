Nuevos profesionales se incorporaron a la Armada Argentina tras culminar el Curso de Asimilación Regional Naval

Se realizó la ceremonia de egreso del Curso de Asimilación Regional Naval, mediante el cual un grupo de profesionales universitarios culminó su formación militar para integrarse oficialmente a la Armada Argentina. El acto fue presidido por el Comandante del Área Naval Austral, Contraalmirante Guillermo Alberto Prada, acompañado por la Viceintendenta de Ushuaia, Gabriela Muñiz Siccardi, y la Directora del Hospital Naval Ushuaia (HNUS), Capitán de Fragata Claudia Franco, junto a autoridades civiles y militares.

El acto marcó la finalización de una etapa de preparación que brindó a los nuevos integrantes los conocimientos teóricos y prácticos esenciales para el ejercicio de sus respectivas carreras dentro de la estructura naval.

Durante el evento, el secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política, Omar Becerra, sostuvo que “desde el Ejecutivo Municipal destacamos la incorporación de los nuevos egresados” y que “acompañamos y celebramos la vocación de servicio de quienes asumen sus funciones con total responsabilidad y espíritu de sacrificio, y se suman a esta institución”.

Asimismo, Becerra subrayó que “la Municipalidad de Ushuaia mantiene una estrecha relación con la institución militar, articulando acciones conjuntas en diversas áreas en favor del bienestar de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad”.

Entre los presentes se destacó la asistencia de autoridades locales y representantes de distintas Fuerzas Armadas y de Seguridad, entre ellos el exgobernador Juan Carlos Arcando; el representante del Ministerio de Salud, Lic. Cristian Seguí; el delegado del Ejército Argentino, Coronel César Maiztegui; el presidente de la Asociación Sanmartiniana de Ushuaia, Coronel (RE) Guillermo Llorente; y el jefe del Escuadrón 44 “Ushuaia” de Gendarmería Nacional, Comandante Diego Fretes; además de Veteranos de Guerra de Malvinas, autoridades sanitarias locales, familiares y amigos.

Tras entonarse las estrofas del Himno Nacional Argentino, la Capitán de Corbeta Rocío Alina Díaz Leven, a cargo de la Subdirección Asistencial del HNUS, pronunció palabras alusivas en las que felicitó a los egresados y resaltó el esfuerzo, la entrega y la vocación demostrada durante el proceso formativo.

En su mensaje expresó: “Esta ceremonia marca el comienzo de una etapa en la que habrá desafíos diarios que deberán enfrentar con los valores de nuestra institución: honor, lealtad y deber”.

Asimismo, instó a los nuevos oficiales a mantener viva la vocación de servicio y a convertirla en un auténtico estilo de vida: “Se espera de ustedes que mantengan la fuerza y la energía para un aprendizaje continuo, y que descubran en su tarea diaria una forma de servir a la Patria”. Finalmente, agradeció a las familias por su acompañamiento y a los instructores de la zona austral por su dedicación, pilares fundamentales para alcanzar los objetivos del curso.

Seguidamente, se dio lectura a la Orden de Egreso del Curso de Asimilación Regional Naval, y el Capellán del Área Naval Austral, Padre Guido Casilo, realizó una invocación religiosa y bendijo los diplomas y jinetas, marcando el inicio de una nueva etapa en la carrera de los flamantes oficiales.