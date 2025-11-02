Juzgarán a un hombre por presuntamente abusar de sus hermanas en Ushuaia

Al sujeto se lo acusa de haber abusado de sus hermanas cuando eran menores de 13 años y él también era menor.

Tierra del Fuego02/11/2025
juicio
Foto: Archivo

El Tribunal de Juicio de Menores de Ushuaia iniciará este lunes un juicio contra un hombre de 28 años, acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, cometido contra menores de 18 años.

Según la acusación fiscal, el imputado —actualmente en libertad— habría abusado de sus hermanas biológicas cuando estas eran menores de 13 años, y el acusado también era menor de edad al momento de los hechos.

Debido a que los hechos ocurrieron cuando el acusado era menor, se conformó un tribunal especial, integrado por la presidenta Dra. Paola Caucich y los vocales Dres. Sergio Diéguez y Aníbal Acosta.

El Ministerio Público Fiscal estará representado por la Fiscal Especializada en Violencia de Género, Violencia Intrafamiliar y Asistencia a las Víctimas, Dra. María Paula Schapochnik.

El juicio será a puertas cerradas, manteniendo la privacidad de la familia.

