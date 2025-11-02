El Ministerio de Educación de Tierra del Fuego lanzó las inscripciones para la educación secundaria destinada a jóvenes y adultos que no terminaron el secundario y quieran hacerlo.
Juzgarán a un hombre por presuntamente abusar de sus hermanas en Ushuaia
Al sujeto se lo acusa de haber abusado de sus hermanas cuando eran menores de 13 años y él también era menor.Tierra del Fuego02/11/2025
El Tribunal de Juicio de Menores de Ushuaia iniciará este lunes un juicio contra un hombre de 28 años, acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, cometido contra menores de 18 años.
Según la acusación fiscal, el imputado —actualmente en libertad— habría abusado de sus hermanas biológicas cuando estas eran menores de 13 años, y el acusado también era menor de edad al momento de los hechos.
Debido a que los hechos ocurrieron cuando el acusado era menor, se conformó un tribunal especial, integrado por la presidenta Dra. Paola Caucich y los vocales Dres. Sergio Diéguez y Aníbal Acosta.
El Ministerio Público Fiscal estará representado por la Fiscal Especializada en Violencia de Género, Violencia Intrafamiliar y Asistencia a las Víctimas, Dra. María Paula Schapochnik.
El juicio será a puertas cerradas, manteniendo la privacidad de la familia.
Cirujanos del Hospital Regional Ushuaia salvaron a un niño que aspiró un tornilloTierra del Fuego02/11/2025
El menor de un año y medio fue sometido a una compleja cirugía torácica con asistencia del Hospital Garrahan. “Se metió en la boca el tornillo, pero en lugar de tragarlo lo aspiró y se le fue a la vía aérea" Los médicos llaman a la concientización y prevención de los padres para que no ocurran más casos así.
Nuevos profesionales se incorporaron a la Armada Argentina tras culminar el Curso de Asimilación Regional NavalTierra del Fuego02/11/2025
La ceremonia marcó la incorporación de profesionales universitarios que culminaron su formación militar y se integrarán a la Armada Argentina.
El dato surge de un relevamiento del Comité de Seguimiento del Plan para el Manejo de las Poblaciones de Perros, junto con el Conicet, Ambiente de la Provincia y Zoonosis donde se advierte que solo en Ushuaia hay más de 6 mil perros, sueltos, en Tolhuin más de 2 mil y en Río Grande más de 14 mil.
Retiraron 14 vehículos abandonados de las calles de Ushuaia y se espera retirar un total de 40Tierra del Fuego31/10/2025
Camionetas, una ambulancia y otros rodados fueron secuestrados y enviados al predio de chatarra para su destrucción.
Una vecina de Ushuaia pidió ayuda en la radio y vende sus cosas para poder pagar el alquilerTierra del Fuego31/10/2025
Susana, una mujer con discapacidad y que vive hace 8 años en Ushuaia, expuso su difícil situación debido a su discapacidad en la cual no recibe ningún tipo de ayuda. Contó que entre tantas vueltas de los funcionarios, uno la mandó a que vuelva a Tucumán.
El gremio que lidera Carlos Córdoba repite la modalidad de corte total sobre la Ruta 3, como en 2016, cuando el conflicto derivó en un proceso judicial.
AUDIOS 24 | Monte de Oca: "Si el peronismo no hubiese ido junto, también perdían"Tierra del Fuego30/10/2025
La concejal y senadora electa analizó el resultado electoral y se refirió a la interna del peronismo. También habló sobre la posible candidatura de Coto a gobernador, la reforma laboral y la relación del Gobernador Melella con el Presidente Milei.
La medida se mantendrá "hasta obtener una respuesta favorable a los reclamos de los trabajadores y trabajadoras del Estado", según advirtió el gremio.
Se extenderá del 1° de noviembre de 2025 al 1° de mayo de 2026, con nuevas disposiciones. La temporada completa valdrá 70 mil pesos y por día 20 mil pesos y solo se podrá usar las modalidades " Cuchara" o " Spinning" y " Mosca" o "Flycasting".
El hallazgo se produjo en la zona de Playa Larga, donde efectivos de Prefectura junto con la Policía trabajaron para extraer el cuerpo.
El BCRA informó que las 2.500 unidades puestas a la venta tuvieron una gran demanda. Solo podrán retirarlas quienes ya realizaron el pago y recibieron confirmación.
Del apoyo al desencanto: Macri fue durísimo contra Milei por la salida de Francos y tildó a Adorni de un hombre "sin experiencia"Nacionales01/11/2025
Tras un encuentro privado con el Presidente, el exmandatario lanzó duras críticas a la reciente designación del nuevo jefe de Gabinete y advirtió sobre “la falta de resolución de disputas internas” dentro del Gobierno.
VIDEO | EE.UU. practica maniobras de desembarco ante una posible invasión a VenezuelaMundo02/11/2025
Utilizaron un gran aerodeslizador que transporta tropas, vehículos y equipamientos, para realizar un desembarco anfibio. Además hubo apoyo de varias unidades de helicópteros de transporte.
Nuevos profesionales se incorporaron a la Armada Argentina tras culminar el Curso de Asimilación Regional NavalTierra del Fuego02/11/2025
La ceremonia marcó la incorporación de profesionales universitarios que culminaron su formación militar y se integrarán a la Armada Argentina.