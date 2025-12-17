Milei defendió el ajuste tarifario y aseguró que el atraso heredado hacía inviable sostener los servicios

El presidente Javier Milei se refirió al ajuste en las tarifas aplicado al inicio de su gestión y aseguró que fue una medida necesaria ante el fuerte atraso heredado. “Hicimos foco en los precios mayoristas porque básicamente heredamos un retraso tarifario violento. El kirchnerismo había dejado tarifas que cubrían poco menos del 20% del costo real, lo que hacía inviable sostener a futuro la energía, el gas o cualquier servicio”, afirmó.

En ese sentido, explicó que el programa económico se basó en la recomposición de precios relativos, lo que impactó inicialmente en los índices inflacionarios. “Por eso es mejor indicador mirar el Índice de Precios Mayoristas. Si se observa el IPC minorista, se ve una aceleración producto de la caída de la demanda de dinero, pero cuando mirás el IPM, hoy dio 1,3%”, señaló en el programa de stream libertario "Carajo".

Milei sostuvo que el precio mayorista es un indicador anticipado de lo que luego ocurre con los precios al consumidor. “Cuando no se contempla el ajuste tarifario, se pierde de vista lo que realmente está pasando con la inflación en Argentina. El precio mayorista anticipa lo que va a pasar con los precios al consumidor”, explicó.

Además, recordó que en diciembre la inflación mayorista fue del 54%, lo que, según afirmó, anticipaba “el desastre que se venía” tras años de distorsiones económicas. “Pasamos de una inflación anualizada en punta del 17.000% a niveles cercanos al 23%”, sostuvo.

Finalmente, el Presidente vinculó el sinceramiento de tarifas con el impacto social inicial. “Eso también explica que, al sincerar la economía, hayamos llegado a tener un 57% de pobreza”, afirmó, aunque reiteró que el ordenamiento macroeconómico es la base para una recuperación sostenida.