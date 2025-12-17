El Banco Central dejará actualizará el piso y el techo del dólar oficial según el último dato del Indec.
Milei defendió el ajuste tarifario y aseguró que el atraso heredado hacía inviable sostener los servicios
El Presidente afirmó que el kirchnerismo dejó tarifas que cubrían menos del 20% de los costos y explicó por qué el Índice de Precios Mayoristas anticipa la baja de la inflación.Economía17/12/2025
El presidente Javier Milei se refirió al ajuste en las tarifas aplicado al inicio de su gestión y aseguró que fue una medida necesaria ante el fuerte atraso heredado. “Hicimos foco en los precios mayoristas porque básicamente heredamos un retraso tarifario violento. El kirchnerismo había dejado tarifas que cubrían poco menos del 20% del costo real, lo que hacía inviable sostener a futuro la energía, el gas o cualquier servicio”, afirmó.
En ese sentido, explicó que el programa económico se basó en la recomposición de precios relativos, lo que impactó inicialmente en los índices inflacionarios. “Por eso es mejor indicador mirar el Índice de Precios Mayoristas. Si se observa el IPC minorista, se ve una aceleración producto de la caída de la demanda de dinero, pero cuando mirás el IPM, hoy dio 1,3%”, señaló en el programa de stream libertario "Carajo".
Milei sostuvo que el precio mayorista es un indicador anticipado de lo que luego ocurre con los precios al consumidor. “Cuando no se contempla el ajuste tarifario, se pierde de vista lo que realmente está pasando con la inflación en Argentina. El precio mayorista anticipa lo que va a pasar con los precios al consumidor”, explicó.
Además, recordó que en diciembre la inflación mayorista fue del 54%, lo que, según afirmó, anticipaba “el desastre que se venía” tras años de distorsiones económicas. “Pasamos de una inflación anualizada en punta del 17.000% a niveles cercanos al 23%”, sostuvo.
Finalmente, el Presidente vinculó el sinceramiento de tarifas con el impacto social inicial. “Eso también explica que, al sincerar la economía, hayamos llegado a tener un 57% de pobreza”, afirmó, aunque reiteró que el ordenamiento macroeconómico es la base para una recuperación sostenida.
El Gobierno profundiza el endeudamiento con una emisión por $32 billones y US$ 3.500 millonesEconomía15/12/2025
La nueva deuda y emisión de bonos incluye instrumentos con vencimientos entre 2026 y 2027 y ampliaciones de emisiones vigentes.
Argentina regresó con un bono al mercado de deuda luego de ocho años y volvió a emitir bonos en dólares, algo que no ocurría desde 2018.
El único rubro en alza fue Farmacia y crece la percepción de deterioro y cae la inversión. El 37% de los comercios asegura que la situación "empeoró".
El gasto total ascendió a $249.370 millones y viajaron más personas que en el 2023 cuando hubo un fin de semana largo. Por la difícil economía, la gente hace estadías más cortas.
VIDEO | Caputo confirmó que Argentina vuelve al mercado de deuda con un bono a 2029Economía05/12/2025
El ministro de Economía anunció que el país regresará al financiamiento voluntario tras siete años, con una colocación destinada a refinanciar vencimientos y permitir la acumulación de reservas del Banco Central.
Las terminales fabricaron 37.961 unidades en el mes, lo que representa una baja del 19,6% respecto de octubre y un descenso del 29,3% en comparación con noviembre de 2024.
La baja es aún más pronunciada si se compara con octubre, con una retracción del 33,2%, ya que en ese mes se habían contabilizado 52.259 patentamientos.
Asignaron 50 mil autos eléctricos e híbridos para la importación sin arancel para 2026Economía03/12/2025
La convocatoria abarca vehículos eléctricos puros, híbridos, híbridos mild e híbridos enchufables, todos con un valor de origen de hasta 16.000 dólares. En total, se aprobaron 71 modelos de 32 marcas.
Ahora ARCA cambia el régimen del IVA y más personas serán alcanzadas en la venta y prestaciones de servicios onlineEconomía02/12/2025
El nuevo régimen aplicará para quienes realicen operaciones de venta de cosas muebles no registrables, tanto nuevas como usadas, para los locadores de obra y los prestadores de servicios a través de plataformas online, desde este diciembre.
VIDEO | La Legislatura aprobó la modificación de la Ley 1355 y habilitó la salmonicultura industrial en Tierra del FuegoTierra del Fuego15/12/2025
La Legislatura fueguina aprobó la modificación de la Ley 1355 y habilitó la salmonicultura industrial en aguas provinciales, en una sesión marcada por fuertes cruces políticos y advertencias sobre un riesgo ambiental irreversible.
El siniestro se produjo en el barrio La Misión donde el conductor habría sufrido una descompensación mientras conducía desatando el fuerte impacto.
El Gobierno defendió la aprobación de las salmoneras en Tierra del Fuego: "Es una oportunidad de desarrollo sostenible y trazable"Tierra del Fuego16/12/2025
El subsecretario de Pesca y Acuicultura defendió la nueva ley y aseguró que amplía la matriz productiva sin poner en riesgo el ambiente.
La Policía investiga la participación de un automóvil que se dio a la fuga, en el accidente donde murió Orlando Juan Gramajo. Hubo allanamientos.
Alertan por un retroceso ambiental tras la reforma de la Ley de salmoniculturaTierra del Fuego16/12/2025
Organizaciones ambientales alertan que la reforma que habilita la salmonicultura fuera del Canal Beagle pone en riesgo los ecosistemas marino-costeros, la pesca artesanal y el turismo de naturaleza.
La medida gremial afecta hoy los despegues de vuelos domésticos y ya genera reprogramaciones en Aerolíneas Argentinas, Flybondi y Latam; Ushuaia entre los destinos impactados