La baja es aún más pronunciada si se compara con octubre, con una retracción del 33,2%, ya que en ese mes se habían contabilizado 52.259 patentamientos.
La producción automotriz cayó 29,3% interanual en noviembre
Las terminales fabricaron 37.961 unidades en el mes, lo que representa una baja del 19,6% respecto de octubre y un descenso del 29,3% en comparación con noviembre de 2024.Economía04/12/2025
La Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) informó que en noviembre de 2025 la producción nacional alcanzó las 37.961 unidades, lo que representa una baja del 19,6% respecto de octubre y un descenso del 29,3% en comparación con noviembre de 2024. El desempeño estuvo influido por las 18 jornadas hábiles trabajadas, cuatro menos que el mes anterior, además de ajustes en los planes industriales de algunas terminales.
En los primeros once meses del año, la fabricación totalizó 464.408 vehículos, apenas 0,9% por debajo del mismo período de 2024 (468.553), lo que refleja una relativa estabilidad en la actividad anual pese a la volatilidad mensual.
En materia de comercio exterior, las terminales exportaron 31.248 unidades en noviembre, un 5,5% más que en octubre pero 3,1% menos que en el mismo mes del año pasado. Entre enero y noviembre, los envíos sumaron 260.681 vehículos, una baja del 9,5% interanual.
El presidente de ADEFA, Rodrigo Pérez Graziano, señaló que el sector cerró noviembre con “resultados dispares entre producción, exportaciones y ventas mayoristas”. Explicó que la menor cantidad de días productivos, cambios en los planes industriales y el reordenamiento del mercado influyeron en el rendimiento mensual. “Aun así, el sector sostuvo niveles de actividad que en el acumulado del año muestran estabilidad en producción y un crecimiento significativo en ventas mayoristas, aunque con un retroceso en las exportaciones”, afirmó.
En este sentido, el directivo remarcó que el frente externo continúa siendo “un desafío estratégico” para la industria. “Por el modelo exportador que caracteriza a nuestra actividad, seguimos haciendo foco en la necesidad de reducir la carga fiscal a nivel nacional, provincial y municipal, un camino que debe profundizarse en la medida en que las condiciones fiscales lo permitan”, agregó.
En cuanto a ventas mayoristas, el sector comercializó 35.249 unidades en noviembre, un 21,3% menos que en octubre y 12,1% por debajo del nivel registrado en noviembre de 2024. No obstante, el acumulado anual muestra un notable incremento: entre enero y noviembre, las automotrices entregaron 535.270 vehículos a la red de concesionarios, un 47,9% más que en el mismo período del año pasado.
Este crecimiento —destacó ADEFA— refleja una marcada recuperación del canal mayorista, impulsada por una mayor disponibilidad de oferta, programas comerciales y la mejora en las herramientas de financiamiento.
Asignaron 50 mil autos eléctricos e híbridos para la importación sin arancel para 2026Economía03/12/2025
La convocatoria abarca vehículos eléctricos puros, híbridos, híbridos mild e híbridos enchufables, todos con un valor de origen de hasta 16.000 dólares. En total, se aprobaron 71 modelos de 32 marcas.
Ahora ARCA cambia el régimen del IVA y más personas serán alcanzadas en la venta y prestaciones de servicios onlineEconomía02/12/2025
El nuevo régimen aplicará para quienes realicen operaciones de venta de cosas muebles no registrables, tanto nuevas como usadas, para los locadores de obra y los prestadores de servicios a través de plataformas online, desde este diciembre.
Comienza aplicarse el aumento en las tarifas del gas establecido por el Gobierno nacionalEconomía01/12/2025
Se trata de un aumento 7,50% que se aplicará a todos los usuarios de servicio completo y tendrá impacto directo en las próximas facturas.
Jubilados | El Gobierno recurre nuevamente al bono de 70 mil pesos creado por Massa en 2023Economía01/12/2025
En diciembre las jubilaciones volverán a percibir el bono que se mantiene desde el 2023 y no habrá un refuerzo durante el mes de las fiestas de fin de año. El sistema previsional continúa dependiendo de bonos para sostener los haberes más bajos.
Caputo aprobó un incremento del 7,5% a la tarifa de gas de noviembre y otro aumento en diciembreEconomía28/11/2025
El Ministerio de Economía argumenta que el Estado nacional ya no puede sostener subsidios generalizados debido a la situación fiscal y aplicará el aumento directamente en las facturaciones, sin que generen ganancias en las distribuidoras o empresas.
El Gobierno vuelve a postergar parte del aumento impositivo a los combustibles y traslada el impacto completo a enero de 2026Economía28/11/2025
El gobierno decidió postergar la aplicación del aumento del impuesto a los combustibles previsto para el 1 de diciembre y que hubiera generado un aumento en la aceleración de la inflación. El golpe el bolsillo vendrá en enero.
El Gobierno emite instrumentos de deuda pública en pesos y dólares para financiar el Presupuesto NacionalEconomía27/11/2025
Economía colocará cuatro títulos públicos y ampliará cinco instrumentos vigentes para financiar el Presupuesto Nacional y atender vencimientos de corto plazo.
La ANSES aplicó un incremento del 2,34% según la variación del IPC y fijó los montos del haber mínimo, máximo, PBU, PUAM y bases imponibles. Mantiene el bono de Massa de 70 mil pesos.
ARCA actualiza el impuesto a las apuestas online y establece nuevas reglas para operadores digitalesEconomía25/11/2025
Una medida busca cobrar la alícuota del impuesto desde el primer día de la quincena, además quieren que se apliquen correctamente las percepciones y ampliar el registro de control online del sistema de apuestas.
Río Grande ya registra un 60% de ocupación hotelera por la llegada de Luck Ra al Encendido del ArbolitoTierra del Fuego02/12/2025
El show del artista cordobés impulsa reservas y anticipan un fuerte movimiento turístico y comercial para el fin de semana.
AUDIOS 24 | Una vecina denunció una brutal agresión policial tras reclamar por la usurpación de su vivienda en UshuaiaTierra del Fuego02/12/2025
La mujer asegura que fue golpeada y reducida violentamente por al menos nueve policías dentro de su propio departamento en el cual se había hecho presente porque su inquilina se lo usurpó. “Pensé que me mataban”, afirmó la vecina de delicado estado de salud producto de operaciones.
Tragedia en Ushuaia | Un chofer murió tras ser despedido de la cabina del camiónPoliciales02/12/2025
El hombre, empleado de la empresa Volcar S.A., salió despedido del habitáculo de su camión tras un desperfecto mecánico y falleció horas más tarde en el Hospital Regional Ushuaia.
Condenaron a 5 años al hombre que incendió el supermercado La Victoria en UshuaiaTierra del Fuego03/12/2025
El Tribunal de Juicio condenó a Omar Daniel Roldán por el incendio que destruyó el comercio en enero de 2025. La querella había solicitado 8 años y la Fiscalía 6 años y 6 meses.