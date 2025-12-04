La producción automotriz cayó 29,3% interanual en noviembre

La Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) informó que en noviembre de 2025 la producción nacional alcanzó las 37.961 unidades, lo que representa una baja del 19,6% respecto de octubre y un descenso del 29,3% en comparación con noviembre de 2024. El desempeño estuvo influido por las 18 jornadas hábiles trabajadas, cuatro menos que el mes anterior, además de ajustes en los planes industriales de algunas terminales.

En los primeros once meses del año, la fabricación totalizó 464.408 vehículos, apenas 0,9% por debajo del mismo período de 2024 (468.553), lo que refleja una relativa estabilidad en la actividad anual pese a la volatilidad mensual.

En materia de comercio exterior, las terminales exportaron 31.248 unidades en noviembre, un 5,5% más que en octubre pero 3,1% menos que en el mismo mes del año pasado. Entre enero y noviembre, los envíos sumaron 260.681 vehículos, una baja del 9,5% interanual.

El presidente de ADEFA, Rodrigo Pérez Graziano, señaló que el sector cerró noviembre con “resultados dispares entre producción, exportaciones y ventas mayoristas”. Explicó que la menor cantidad de días productivos, cambios en los planes industriales y el reordenamiento del mercado influyeron en el rendimiento mensual. “Aun así, el sector sostuvo niveles de actividad que en el acumulado del año muestran estabilidad en producción y un crecimiento significativo en ventas mayoristas, aunque con un retroceso en las exportaciones”, afirmó.

En este sentido, el directivo remarcó que el frente externo continúa siendo “un desafío estratégico” para la industria. “Por el modelo exportador que caracteriza a nuestra actividad, seguimos haciendo foco en la necesidad de reducir la carga fiscal a nivel nacional, provincial y municipal, un camino que debe profundizarse en la medida en que las condiciones fiscales lo permitan”, agregó.

En cuanto a ventas mayoristas, el sector comercializó 35.249 unidades en noviembre, un 21,3% menos que en octubre y 12,1% por debajo del nivel registrado en noviembre de 2024. No obstante, el acumulado anual muestra un notable incremento: entre enero y noviembre, las automotrices entregaron 535.270 vehículos a la red de concesionarios, un 47,9% más que en el mismo período del año pasado.

Este crecimiento —destacó ADEFA— refleja una marcada recuperación del canal mayorista, impulsada por una mayor disponibilidad de oferta, programas comerciales y la mejora en las herramientas de financiamiento.