Jubilados | El Gobierno recurre nuevamente al bono de 70 mil pesos creado por Massa en 2023

Comienza aplicarse el aumento en las tarifas del gas establecido por el Gobierno nacionalEconomía01/12/2025
Se trata de un aumento 7,50% que se aplicará a todos los usuarios de servicio completo y tendrá impacto directo en las próximas facturas.
En diciembre las jubilaciones volverán a percibir el bono que se mantiene desde el 2023 y no habrá un refuerzo durante el mes de las fiestas de fin de año. El sistema previsional continúa dependiendo de bonos para sostener los haberes más bajos.Economía01/12/2025
El Gobierno nacional confirmó que en diciembre se mantendrá el bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados, un refuerzo que comenzó a aplicarse en diciembre de 2023 durante la gestión del entonces ministro de Economía Sergio Massa como mecanismo para amortiguar el impacto de la inflación sobre los haberes más bajos.
La decisión quedó oficializada mediante el Decreto 848/2025, publicado este 28 de noviembre, que establece el pago del beneficio a jubilaciones y pensiones contributivas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), a beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a titulares de pensiones no contributivas por invalidez, vejez o maternidad de siete hijos o más. Con esa medida se confirmó el pago del bono, aunque sin un refuerzo para el mes donde Navidad y Año Nuevo golpea a los bolsillos de los más vulnerables.
Un bono sin un aumento real en el gobierno de Milei
Desde su implementación en 2023, el bono previsional funcionó como complemento mensual frente al deterioro del poder adquisitivo generado por la fórmula de movilidad anterior. En el gobierno de Javier Milei, la ANSES decidió mantener ese bono hasta la fecha quedando desactualizado con los valores actuales luego de dos años de inflación y una devaluación aplicada en enero del 2024.
En los considerandos del decreto, el Ejecutivo reconoce que la fórmula de movilidad de la Ley 27.609 generó “efectos perjudiciales”, especialmente sobre los haberes mínimos, y que fue necesario “acudir al otorgamiento de ayudas económicas previsionales y/o bonos extraordinarios mensuales” para sostener los ingresos del sector pasivo.
Cómo se pagará en diciembre:
El Ministerio de Economía argumenta que el Estado nacional ya no puede sostener subsidios generalizados debido a la situación fiscal y aplicará el aumento directamente en las facturaciones, sin que generen ganancias en las distribuidoras o empresas.
El gobierno decidió postergar la aplicación del aumento del impuesto a los combustibles previsto para el 1 de diciembre y que hubiera generado un aumento en la aceleración de la inflación. El golpe el bolsillo vendrá en enero.
Economía colocará cuatro títulos públicos y ampliará cinco instrumentos vigentes para financiar el Presupuesto Nacional y atender vencimientos de corto plazo.
La ANSES aplicó un incremento del 2,34% según la variación del IPC y fijó los montos del haber mínimo, máximo, PBU, PUAM y bases imponibles. Mantiene el bono de Massa de 70 mil pesos.
Una medida busca cobrar la alícuota del impuesto desde el primer día de la quincena, además quieren que se apliquen correctamente las percepciones y ampliar el registro de control online del sistema de apuestas.
La Comisión Nacional de Valores aprobó una resolución para que los adolescentes operen en servicios financieros, aunque mantiene la prohibición de operar en fondos cerrados.
Según CAME, el feriado de cuatro días de noviembre permitió un aumento del 21% en el número de turistas que viajaron, con un crecimiento real del 34% en el gasto total frente al mismo período del año pasado.
Un informe del BCRA reveló que crece el número de personas endeudadas y se duplican los montos financiados por bancos y financieras no tradicionales.
El nuevo decreto elimina controles sobre el precio de las yerbas, en el marco de las políticas de "libre mercado", y habilita a las empresas puedan subir sus precios.
Dispuso la prohibición de venta y consumo productos para el pelo de la marca PRODIGY, productos odontológicos de las empresas MDT S.A. Macrodent S.A y de la marca "Ventura".
La vivienda pretendía ser instalada en un sector del barrio Bella Vista, pero denuncias de vecinos a la Policía impidieron su avance. La Municipalidad incautó la casilla y un camión.
El Certificado Veterinario Austral (CVA) es obligatorio para viajar por tierra con perros y gatos desde o hacia Tierra del Fuego, ya que el trayecto requiere cruzar territorio chileno. Cómo obtenerlo, cuánto dura y qué exige el SENASA.
La funcionaria oficializó su salida del Ministerio de Seguridad mediante una carta dirigida al presidente Javier Milei, difundida en redes sociales. Su renuncia será efectiva el 1° de diciembre y será sucedida por Alejandra Monteoliva.
Gobiernos viales del sur exigieron al Ejecutivo nacional la reactivación del mantenimiento y la inversión en la Ruta Nacional 3 y en toda la red vial, tras años de deterioro y falta de respuestas. La preocupación apunta especialmente al deterioro de la Ruta Nacional 3, considerada el corredor troncal de la Patagonia.