Jubilados | El Gobierno recurre nuevamente al bono de 70 mil pesos creado por Massa en 2023

El Gobierno nacional confirmó que en diciembre se mantendrá el bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados, un refuerzo que comenzó a aplicarse en diciembre de 2023 durante la gestión del entonces ministro de Economía Sergio Massa como mecanismo para amortiguar el impacto de la inflación sobre los haberes más bajos.

La decisión quedó oficializada mediante el Decreto 848/2025, publicado este 28 de noviembre, que establece el pago del beneficio a jubilaciones y pensiones contributivas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), a beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a titulares de pensiones no contributivas por invalidez, vejez o maternidad de siete hijos o más. Con esa medida se confirmó el pago del bono, aunque sin un refuerzo para el mes donde Navidad y Año Nuevo golpea a los bolsillos de los más vulnerables.

Un bono sin un aumento real en el gobierno de Milei

Desde su implementación en 2023, el bono previsional funcionó como complemento mensual frente al deterioro del poder adquisitivo generado por la fórmula de movilidad anterior. En el gobierno de Javier Milei, la ANSES decidió mantener ese bono hasta la fecha quedando desactualizado con los valores actuales luego de dos años de inflación y una devaluación aplicada en enero del 2024.

En los considerandos del decreto, el Ejecutivo reconoce que la fórmula de movilidad de la Ley 27.609 generó “efectos perjudiciales”, especialmente sobre los haberes mínimos, y que fue necesario “acudir al otorgamiento de ayudas económicas previsionales y/o bonos extraordinarios mensuales” para sostener los ingresos del sector pasivo.

Cómo se pagará en diciembre: