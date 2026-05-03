Día del Trabajador | Viajaron menos turistas que en el 2025 y cayó el gasto real durante el fin de semana largo

El fin de semana largo por el Día del Trabajador dejó un movimiento turístico moderado en la Argentina, con un total de 1.066.464 viajeros y un impacto económico estimado en $235.008 millones, según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El informe reflejó una desaceleración en la actividad respecto a 2025, con una caída del 8% en la cantidad de turistas. No obstante, en comparación con 2023 —cuando el feriado también fue de tres días— se registró un crecimiento del 16%.

Uno de los principales rasgos del fin de semana fue la reducción en el gasto: el promedio diario por turista se ubicó en $110.181, lo que representa una baja real del 1,6% interanual. Además, la estadía promedio fue de dos noches, marcando una tendencia hacia escapadas más breves y cercanas.

Desde CAME señalaron que el consumo estuvo más concentrado en rubros básicos como alimentos, transporte y alojamiento, con menor participación del gasto recreativo. Este comportamiento responde, en parte, a un contexto económico que condiciona la capacidad de consumo de los viajeros.

En cuanto a los destinos, el movimiento no fue homogéneo. Ciudades tradicionales como Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Bariloche y Puerto Iguazú mantuvieron su atractivo, aunque con niveles más moderados que en otros feriados.

También se destacaron destinos impulsados por eventos específicos, como la Fiesta Nacional del Surubí, competencias deportivas y festivales locales, que generaron picos de ocupación en distintas regiones.

En paralelo, destinos emergentes como Tolhuin y localidades del norte y la Patagonia lograron sostener el flujo turístico a partir de propuestas vinculadas a la naturaleza y la identidad local.

El transporte aéreo mostró un desempeño sostenido: Aerolíneas Argentinas trasladó más de 158.000 pasajeros durante el fin de semana, con niveles de ocupación cercanos al 82%.

Otro dato relevante fue el crecimiento en el uso de medios de pago digitales, con billeteras virtuales y códigos QR como protagonistas, impulsados por promociones y descuentos en distintos rubros.

En lo que va de 2026, ya se registraron cuatro fines de semana largos, en los que viajaron casi 8 millones de turistas, con un gasto acumulado superior a los $2,2 billones, consolidando al turismo interno como uno de los principales motores de la actividad, pese a un escenario económico desafiante