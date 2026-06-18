Kicillof se muestra con Moyano y empieza a mover fichas rumbo a 2027 frente al avance de Milei

En un contexto de fuerte tensión entre el Gobierno nacional y los gremios, el gobernador bonaerense Axel Kicillof volvió a enviar una señal política de alcance nacional al mostrarse junto a Pablo Moyano y dirigentes sindicales internacionales en un encuentro donde las críticas a las políticas de Javier Milei ocuparon el centro de la escena.

La reunión se realizó en la Casa de Gobierno bonaerense y contó con la participación de autoridades del Comité Regional de Latinoamérica de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), además de los ministros bonaerenses Walter Correa y Martín Marinucci, y del diputado nacional Hugo Moyano (h).

Más allá de los temas vinculados al transporte y al mundo laboral, el encuentro volvió a ubicar a Kicillof en el rol de principal referente opositor al Gobierno nacional, una posición que viene consolidando desde el inicio de la gestión libertaria y que muchos dentro del peronismo observan como una plataforma hacia la disputa presidencial de 2027.

Durante la reunión, el mandatario provincial cargó contra las reformas impulsadas por la administración de Milei y aseguró que la Provincia de Buenos Aires mantiene una posición opuesta a las políticas de flexibilización laboral.

"Si el Gobierno nacional les da la espalda, cuentan con el apoyo y el acompañamiento de la Provincia de Buenos Aires", afirmó Kicillof ante los representantes sindicales.

En esa línea, sostuvo que las iniciativas promovidas por Nación forman parte de una estrategia que busca debilitar los derechos laborales y remarcó que su administración continuará respaldando al movimiento obrero organizado.

La presencia de Pablo Moyano tampoco pasó desapercibida. El dirigente camionero se ha convertido en uno de los principales adversarios sindicales de Milei y mantiene una relación política cada vez más cercana con el gobernador bonaerense, en momentos en que el peronismo busca reorganizarse tras las derrotas electorales de los últimos años.

El encuentro también permitió reforzar vínculos con organizaciones sindicales internacionales, en un momento donde Kicillof intenta proyectar una imagen de liderazgo más allá de las fronteras bonaerenses y consolidar una construcción política propia dentro del universo peronista.

Desde el gobierno provincial remarcaron que la reunión estuvo centrada en el impacto que tienen las medidas económicas nacionales sobre el sector del transporte, la actividad productiva y el empleo.

El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, reiteró el rechazo de la Provincia a la reforma laboral impulsada por el oficialismo nacional y recordó que Buenos Aires ya elaboró documentos técnicos cuestionando los cambios promovidos por la Casa Rosada.

Por su parte, el ministro de Transporte, Martín Marinucci, advirtió sobre las consecuencias que tienen las políticas de ajuste en la conectividad y el desarrollo regional.

Sin embargo, en el plano político, la fotografía dejó un mensaje más amplio: mientras Milei profundiza su agenda de reformas y mantiene altos niveles de confrontación con los sindicatos, Kicillof busca consolidar una base de apoyo junto al movimiento obrero, uno de los sectores históricos del peronismo.

Con el calendario electoral todavía lejano pero cada vez más presente en las conversaciones políticas, el gobernador bonaerense continúa acumulando gestos y posicionamientos que muchos interpretan como parte de una estrategia de construcción nacional con vistas a 2027.