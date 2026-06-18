La familia Messi desmintió rumores sobre la salud de Jorge Messi y pidió "responsabilidad y humanidad"

La familia de Lionel Messi emitió este jueves un comunicado oficial para aclarar el estado de salud de Jorge Messi, luego de que en las últimas horas circularan versiones falsas e incluso se difundieran informaciones que daban cuenta erróneamente de su fallecimiento.

En el texto difundido por el entorno familiar, se confirmó que Jorge Messi atraviesa una situación de salud y que actualmente se encuentra bajo seguimiento médico, aunque destacaron que evoluciona favorablemente.

"En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", señala el comunicado fechado el 18 de junio de 2026.

La familia expresó además su "profundo malestar" por los rumores y especulaciones que se propagaron en distintos medios y redes sociales, cuestionando la falta de sensibilidad con la que se abordó una situación privada.

"Pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable", remarcaron.

Asimismo, aclararon que únicamente los familiares más cercanos cuentan con información precisa sobre el estado de Jorge Messi y advirtieron que cualquier versión que no provenga de la familia o de canales oficiales no debe considerarse válida.

El pronunciamiento llegó después de que distintas publicaciones y comentarios públicos, entre ellos declaraciones realizadas por Florencia Peña en el canal de streaming LUZTV, alimentaran especulaciones sobre un supuesto fallecimiento que fue desmentido por el entorno familiar.

Finalmente, la familia agradeció las muestras de afecto recibidas y solicitó respeto por la privacidad e intimidad de Jorge Messi durante este proceso, indicando que cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por los canales correspondientes.