Milei cargó contra Florencia Peña por la falsa noticia sobre Jorge Messi: "Corpo basura"

El presidente Javier Milei salió hoy al cruce de Florencia Peña luego de la polémica generada por la difusión de una falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi, padre del capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi.

A través de un extenso mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el mandatario calificó el episodio como una muestra de la irresponsabilidad de ciertos comunicadores y apuntó tanto contra la actriz como contra los medios de comunicación tradicionales.

"CORPO BASURA", tituló Milei al inicio de su publicación, donde cuestionó las declaraciones realizadas por Peña en un programa de streaming LUZUTV en las que aseguró erróneamente que Jorge Messi había fallecido.

El Presidente sostuvo que el episodio refleja "la impunidad con la que algunos individuos creen que pueden operar por el simple hecho de tener un micrófono o una pluma en la mano", y remarcó que la información fue difundida sin ningún tipo de verificación previa.

"Las aberrantes e inescrupulosas declaraciones sin chequear de Florencia Peña en un canal de streaming, que igual serían aberrantes si la información hubiera sido cierta, ya que hacen a la vida privada de un ciudadano, nos recuerdan que siempre se puede caer más bajo", expresó.

Milei apuntó contra periodistas y medios

En su publicación, el jefe de Estado también destacó que el canal donde se produjo el episodio rectificó la información y desvinculó a la conductora, aunque aprovechó la situación para cuestionar a periodistas y empresas periodísticas.

"Al menos el canal tuvo la decencia de rectificar la información y echar a este personaje nefasto", afirmó.

Sin embargo, consideró que ese comportamiento no suele repetirse en otros medios cuando se producen errores o publicaciones falsas.

"Eso no ha sucedido ni una sola vez con los medios de comunicación o periódicos que cuentan en sus filas con infinidad de periodistas que se han cansado de ensuciar, calumniar o injuriar a todo el mundo", sostuvo.

"Los chimenteros de espectáculos no pretenden señalar desde el banquito de la moral o las buenas costumbres, mientras cobran pauta de los políticos para sostener medios que, si solo dependieran de su audiencia, ya hubieran quebrado", concluyó Milei antes de cerrar el mensaje con su habitual "CIAO!".

La polémica comenzó luego de que circularan versiones sobre el estado de salud de Jorge Messi y posteriormente sobre su supuesto fallecimiento.

Ante la viralización de esos rumores, la familia Messi emitió un comunicado para aclarar que la información era completamente falsa y denunciar la existencia de publicaciones engañosas.

Además, los familiares debieron salir a desmentir versiones relacionadas con una supuesta colecta para afrontar gastos vinculados al traslado de una persona cercana al entorno familiar, situación que también generó confusión en redes sociales.