La muerte silenciosa: Qué tener en cuenta para prevenir el monóxido de carbono

El Municipio de Río Grande, a través de Defensa Civil Municipal, difundió una serie de recomendaciones destinadas a promover una calefacción segura en los hogares y prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Entre las principales advertencias, se recordó que está prohibido el uso de artefactos que no sean de tiro balanceado en dormitorios y baños, y se desaconsejó el uso de braseros o estufas a querosén, especialmente durante la noche.

Asimismo, se indicó evitar calefaccionar los ambientes con el horno o las hornallas de la cocina, y realizar revisiones anuales de los artefactos a gas —como calefones, termotanques o calderas— a cargo de un gasista matriculado.

Desde Defensa Civil también recomendaron verificar que las rejillas de ventilación no estén obstruidas y ventilar la vivienda al menos una vez al día, manteniendo una abertura mínima para permitir la circulación de aire.

Otro aspecto clave es controlar que la llama de los artefactos sea de color azul, ya que una tonalidad amarilla o anaranjada puede indicar una mala combustión. También se advirtió sobre la presencia de manchas negras en paredes o techos, lo que podría evidenciar fallas en el funcionamiento.

En caso de síntomas como mareos, dolor de cabeza, debilidad o cansancio, se aconseja salir inmediatamente al aire libre y acudir a un centro de salud, ya que podrían tratarse de signos de intoxicación.

Ante emergencias, se puede contactar a la línea 103 de Defensa Civil o al 107 del Hospital Regional Río Grande.