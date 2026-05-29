Las ballenas ya llegaron a Puerto Madryn y comenzó uno de los espectáculos naturales más impactantes de la Patagonia

Las primeras ejemplares de Ballena Franca Austral ya comenzaron a aparecer en las aguas del Golfo Nuevo, anticipando el inicio de una nueva temporada de avistajes en Puerto Madryn, uno de los destinos de naturaleza más importantes de la Patagonia argentina.

Aunque la temporada oficial de avistajes embarcados comenzará el próximo 9 de junio, desde mayo ya es posible observar ballenas desde distintos sectores de la costa, especialmente en el Área Natural Protegida El Doradillo.

Cada año, miles de ejemplares llegan al Golfo Nuevo para reproducirse y criar a sus ballenatos en aguas más tranquilas y protegidas.

Uno de los principales atractivos de Puerto Madryn es que las ballenas pueden observarse desde la costa a muy pocos metros de distancia, especialmente entre junio y septiembre. En El Doradillo, la geografía del lugar y la profundidad cercana a la playa permiten que los animales se acerquen notablemente a la orilla.

Este comportamiento suele darse principalmente en hembras con crías o en período de gestación, que buscan sectores seguros y resguardados.

Por otro lado, el avistaje embarcado tiene como epicentro a Puerto Pirámides, dentro del área protegida de Península Valdés.

Las excursiones náuticas duran aproximadamente 90 minutos y ofrecen una altísima probabilidad de encuentro con ballenas, convirtiendo a la región en uno de los pocos lugares del mundo donde el avistaje está prácticamente garantizado.

En muchos casos, las ballenas se acercan espontáneamente a las embarcaciones, generando escenas únicas para turistas y fotógrafos de todo el mundo.

Desde el sector turístico y ambiental destacan además que el modelo de avistaje patagónico se encuentra estrictamente regulado para proteger a los animales y minimizar el impacto humano. La denominada “técnica patagónica”, vigente desde 2005, establece normas sobre distancias, tiempos de observación y cantidad de embarcaciones autorizadas, bajo controles permanentes de guardafaunas y de la Prefectura Naval Argentina.

Actualmente, más de 2.200 ballenas fueron registradas en las últimas temporadas en el Golfo Nuevo, consolidando a Puerto Madryn y Península Valdés como uno de los grandes santuarios naturales de la fauna marina en Sudamérica.

Además de las ballenas, el ecosistema patagónico ofrece avistajes de lobos marinos, pingüinos y aves costeras, convirtiendo a la región en uno de los principales polos de ecoturismo de Argentina.