Guerra en Medio Oriente | Irán advierte a EE. UU. por el Estrecho de Ormuz y amenaza con romper el alto el fuego

Estrecho de Ormuz | Foto: Archivo AP

Irán lanzó una dura advertencia a Estados Unidos en medio de la tensión en Medio Oriente, al afirmar que cualquier intento de escoltar buques en el Estrecho de Ormuz será considerado una violación del alto el fuego vigente.

La declaración fue realizada por el presidente del Comité de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, quien sostuvo que una eventual intervención estadounidense en el control marítimo de la zona escalaría el conflicto. “El Estrecho de Ormuz y el Golfo Pérsico no se gestionarán con declaraciones delirantes”, señalaron desde Teherán, en una clara referencia a expresiones del ex presidente Donald Trump.

En la misma línea, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica advirtió que no prosperarán los intentos de responsabilizar a Irán por eventuales incidentes en la región, en un contexto marcado por la desconfianza mutua.

El Estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más sensibles del mundo, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo global, lo que convierte cualquier escalada en una amenaza directa para la estabilidad energética internacional.