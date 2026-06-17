Condenan a Eduardo Bolsonaro por presionar a la Justicia durante el juicio contra su padre

La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó este martes a Eduardo Bolsonaro por el delito de coacción contra autoridades judiciales en el marco del proceso que se sigue contra su padre, Jair Bolsonaro, acusado de haber participado en un presunto intento de golpe de Estado tras las elecciones presidenciales de 2022.

La decisión fue adoptada por unanimidad por los cuatro magistrados que integran la sala: Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Flávio Dino y Cristiano Zanin.

El tribunal impuso una pena de 4 años y 2 meses de prisión, aunque la definición definitiva de la condena aún deberá completarse en instancias posteriores del proceso.

Según la acusación presentada por la Procuraduría General de la República, Eduardo Bolsonaro habría ejercido presión sobre el Gobierno de Estados Unidos para promover sanciones y restricciones contra los jueces encargados de investigar y juzgar a su padre.

Durante la lectura de su voto, el magistrado Alexandre de Moraes sostuvo que “no es función de un parlamentario hacer lobby contra su propio país”, al considerar que las acciones del exdiputado excedieron los límites de la actividad política y buscaron interferir en el funcionamiento de las instituciones brasileñas.

La defensa de Eduardo Bolsonaro rechazó los cargos y argumentó que sus gestiones formaban parte del ejercicio legítimo de su labor política. Además, adelantó que apelará la sentencia.

Eduardo Bolsonaro, quien reside en Estados Unidos desde marzo de 2025, fue uno de los legisladores más votados de Brasil y es el tercer hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien enfrenta una causa judicial por su presunta participación en maniobras destinadas a revertir el resultado de las elecciones de octubre de 2022.

La condena se produce en medio de un clima político todavía marcado por las investigaciones sobre los hechos que siguieron a la derrota electoral de Bolsonaro y representa un nuevo capítulo en la compleja situación judicial que atraviesa el entorno del exmandatario brasileño.