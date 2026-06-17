El Parlamento Europeo aprobó una reforma migratoria que endurece las deportaciones y habilita centros fuera de la UE

El Parlamento Europeo aprobó este miércoles una profunda reforma de la política migratoria comunitaria que endurece los mecanismos de expulsión de migrantes en situación irregular y habilita la creación de centros de repatriación fuera del territorio de la Unión Europea.

La iniciativa fue respaldada por 418 eurodiputados, mientras que 218 votaron en contra, en una decisión que refleja el creciente consenso entre varios gobiernos europeos para reforzar el control migratorio y acelerar los procesos de deportación.

La nueva normativa establece que los ciudadanos de países no pertenecientes a la Unión Europea que permanezcan de manera ilegal deberán abandonar el territorio del Estado miembro correspondiente de forma inmediata o dentro de un plazo determinado por las autoridades.

Además, la legislación amplía las facultades de detención, permitiendo que los migrantes puedan permanecer privados de la libertad hasta 24 meses mientras se tramita su expulsión.

Uno de los puntos más controvertidos de la reforma es la posibilidad de trasladar migrantes a centros de repatriación ubicados en terceros países, una medida que no podrá aplicarse a menores de edad no acompañados.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, celebró la aprobación y aseguró que se trata de una victoria política impulsada por su gobierno.

"Hoy Italia ha logrado un gran éxito en Europa. Es una medida histórica que nos permite repatriar rápidamente a quienes no tienen derecho a permanecer en la Unión Europea", afirmó la mandataria desde la cumbre del G7 que se desarrolla en Evian.

Meloni destacó especialmente que el reglamento incorpora la posibilidad de establecer centros de repatriación en terceros países, una iniciativa inspirada en el acuerdo firmado entre Italia y Albania para gestionar migrantes fuera del territorio italiano.

La dirigente conservadora sostuvo que la nueva normativa representa un cambio de rumbo en la política migratoria europea y reafirmó su compromiso de continuar impulsando medidas para reforzar el control fronterizo y combatir las redes de tráfico de personas.

Por su parte, el comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, también respaldó la decisión del Parlamento y calificó la votación como "un paso importante para poner orden en nuestra casa europea".

La reforma llega en un contexto de creciente presión migratoria sobre varios países del bloque y de un avance político de sectores que reclaman políticas más restrictivas en materia de fronteras y permanencia de extranjeros dentro de la Unión Europea.