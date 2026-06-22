Keir Starmer anuncia su dimisión como primer ministro del Reino Unido

Keir Starmer anuncianmdo su renuncia como primer ministro

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunció este lunes su renuncia como líder del gobernante Partido Laborista, poniendo fin a una etapa política que comenzó con una histórica victoria electoral hace apenas dos años.

Desde la residencia oficial de 10 Downing Street, Starmer pronunció un discurso en el que repasó los principales hitos de su gestión y reivindicó el proceso de reconstrucción que encabezó dentro del laborismo antes de llegar al poder.

“Caminar por esta calle hace dos años fue el momento de mayor orgullo de mi vida. Un nuevo gobierno laborista. El primero en 14 años. Un nuevo capítulo en la historia de nuestro país”, expresó.

Durante su mensaje, Starmer recordó las dificultades que enfrentó cuando asumió el liderazgo del partido hace seis años, tras una de las etapas más complejas de la historia reciente de la fuerza.

“Me dijeron una y otra vez que el Partido Laborista estaba acabado. Nos daban por perdidos y creían que una mayoría electoral era imposible”, afirmó.

El dirigente destacó que uno de sus principales objetivos fue recuperar la credibilidad política del laborismo, combatir el antisemitismo dentro del partido y reconstruir la confianza en temas económicos, de defensa y seguridad nacional. “Les demostramos que estaban equivocados porque cambiamos nuestro partido”, sostuvo.

La renuncia de Starmer abre ahora una nueva etapa dentro del Partido Laborista y del gobierno británico. Aunque el dirigente defendió con firmeza los resultados de su administración, su salida se produce en medio de crecientes tensiones políticas y cuestionamientos internos que fueron erosionando el respaldo que había obtenido tras su contundente triunfo electoral.

Con su dimisión, el Reino Unido inicia el proceso para elegir un nuevo liderazgo laborista y definir quién ocupará el cargo de primer ministro en una de las transiciones políticas más importantes de los últimos años.