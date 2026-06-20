Bolivia entra en estado de excepción tras siete semanas de crisis y bloqueos

Bolivia ingresó este sábado en un estado de excepción luego de atravesar más de siete semanas de bloqueos de rutas, protestas y problemas de abastecimiento que paralizaron gran parte del país. La decisión fue anunciada por el presidente Rodrigo Paz, quien argumentó que se agotaron todas las instancias de diálogo y que era necesario garantizar la libre circulación y el funcionamiento de servicios esenciales.

A través de un mensaje televisado, el mandatario sostuvo que llegó el momento de actuar para evitar una mayor profundización de la crisis social y económica. Según afirmó, mientras algunos sectores lograron acuerdos con el Gobierno, otros continuaron impulsando medidas de fuerza y acciones que, a criterio del Ejecutivo, buscan desestabilizar al país.

La declaración del estado de excepción se produjo apenas horas después de que el Gobierno alcanzara un entendimiento con la Central Obrera Boliviana (COB), una de las organizaciones sindicales más importantes del país. El acuerdo fue firmado en la Casa de Gobierno junto al líder sindical Mario Argollo, quien anunció el levantamiento de las medidas de presión impulsadas por ese sector.

Sin embargo, la tregua resultó parcial. Tanto los sindicatos campesinos del departamento de La Paz como los sectores alineados con el expresidente Evo Morales rechazaron el acuerdo y decidieron continuar con las protestas y bloqueos.

Frente a este escenario, el Gobierno resolvió avanzar con medidas excepcionales destinadas a despejar las carreteras y garantizar el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos.

Desde la Presidencia aclararon que la medida no implica la suspensión de derechos constitucionales, aunque sí establece restricciones específicas. Entre ellas, la prohibición de realizar bloqueos de rutas y el uso de armas, explosivos o cualquier elemento considerado violento durante manifestaciones.

Además, el decreto dispone la participación temporal de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía para custodiar rutas estratégicas, infraestructura crítica y centros de distribución de suministros.

La medida entró en vigencia de manera inmediata, aunque la legislación boliviana establece que el Poder Ejecutivo deberá comunicar la decisión al Congreso dentro de las próximas 24 horas. Posteriormente, el Parlamento tendrá un plazo de 72 horas para aprobar o rechazar el estado de excepción.

La crisis se profundizó durante las últimas semanas debido a reclamos económicos, conflictos laborales y tensiones políticas que volvieron a evidenciar la fractura existente entre el Gobierno de Rodrigo Paz y los sectores vinculados al expresidente Evo Morales.

Con el estado de excepción ya en marcha, Bolivia enfrenta ahora una nueva etapa de incertidumbre, mientras el Ejecutivo busca recuperar el control de las rutas y los sectores movilizados mantienen su rechazo a los acuerdos alcanzados con el Gobierno.