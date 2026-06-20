Bolivia entra en estado de excepción tras siete semanas de crisis y bloqueos
Mundo20/06/2026
El presidente Rodrigo Paz decretó la medida luego de alcanzar un acuerdo con la Central Obrera Boliviana, aunque sectores campesinos y seguidores de Evo Morales rechazaron el pacto y mantienen las protestas.
+Noticias
La medida contempla más espacio para la actividad privada, incentivos para atraer inversiones y mayor autonomía de gestión, en un intento por enfrentar la crisis económica, los apagones y el creciente malestar social en la isla.
El Parlamento Europeo aprobó una reforma migratoria que endurece las deportaciones y habilita centros fuera de la UE
ANSAMundo17/06/2026
La nueva normativa amplía las facultades de detención de migrantes en situación irregular y permite trasladarlos a centros de repatriación ubicados en terceros países. La medida fue celebrada por la primera ministra italiana Giorgia Meloni.
Condenan a Eduardo Bolsonaro por presionar a la Justicia durante el juicio contra su padreMundo17/06/2026
La Corte Suprema de Brasil lo halló culpable de intentar influir sobre magistrados que investigaban a Jair Bolsonaro por el presunto intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022.
La aeronave cayó y se incendió pocos minutos después de despegar de la Base Edwards, en el desierto de Mojave. Entre las víctimas había militares y contratistas vinculados a Boeing.
Tragedia en Estados Unidos: mueren 12 personas al estrellarse un avión que transportaba paracaidistasMundo16/06/2026
La aeronave cayó y se incendió poco después de despegar en Missouri. Entre las víctimas se encontraba Jen Sharp, una reconocida dirigente de la Asociación de Paracaidismo de Estados Unidos.
Medios afirman que Irán blindó su uranio enriquecido y complica cualquier intento de retirarloMundo13/06/2026
Según informes basados en inteligencia estadounidense, Teherán habría sellado túneles, colocado explosivos y reforzado instalaciones donde almacena uranio cercano al nivel necesario para fabricar armas nucleares.
La Unión Europea avanza con una profunda reforma migratoria que incorpora registros biométricos, controles fronterizos más rápidos y nuevas medidas para acelerar las deportaciones de quienes no obtengan asilo.
Perú sigue sin presidente: cinco días después de la segunda vuelta, el resultado aún es inciertoMundo11/06/2026
La diferencia entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez es mínima y el conteo oficial continúa. Las autoridades electorales advirtieron que la definición podría demorarse hasta fin de mes debido a miles de votos observados e impugnados.
Guerra en Medio Oriente | Trump declaró a Irán como una “nación fallida” y aseguró que su poder militar fue destruidoMundo10/06/2026
El presidente de Estados Unidos lanzó un duro mensaje en redes sociales, afirmó que las fuerzas armadas iraníes fueron derrotadas y defendió el bloqueo naval impuesto por Washington.
Con apenas 18 años, dejó sus estudios y se alistó para combatir en la guerra de UcraniaMundo09/06/2026
Yegor Khlapov decidió firmar un contrato militar apenas alcanzó la mayoría de edad. Abandonó la vida civil para integrarse a una unidad de sistemas no tripulados del Ejército ruso en medio de la guerra con Ucrania.
Lo + visto en U24
Con una inversión sin precedentes y tecnología de última generación, quedó inaugurado el nuevo medio de elevación del Cerro Martial. Ushuaia 24 estuvo presente en una jornada que marca un antes y un después para el turismo y los deportes de montaña en Tierra del Fuego.
Allanan una chacra y secuestran carne en una investigación por abigeato en Río GrandePoliciales20/06/2026
La Justicia ordenó dos procedimientos en el marco de una denuncia por faena clandestina de animales en campos de la Misión Salesiana. En uno de los domicilios se encontraron cortes de carne y otros elementos de interés para la causa.
Alemania clasificó a octavos, Países Bajos goleó y Ecuador dejó escapar una gran oportunidad en el Mundial 2026Mundial 202621/06/2026
La jornada dejó resultados clave en los grupos E y F. Alemania aseguró su pase a la siguiente ronda, Países Bajos quedó muy cerca de clasificar y Ecuador no pudo romper el cero frente a Curazao.
Día del Padre: las ventas volvieron a caer y acumulan cuatro años consecutivos en bajaEconomía21/06/2026
Según un relevamiento de CAME, las ventas minoristas descendieron un 0,3% respecto de 2025. El consumo siguió concentrado en productos económicos y promociones, reflejando la cautela de las familias frente al contexto económico.
VIDEO | "Si no tenemos contratiempos, pasamos bien el invierno", dijo la Ministra Castillo sobre la situación eléctrica de UshuaiaTierra del Fuego21/06/2026
La ministra de Energía habló sobre lo que se espera en invierno en materia energética, donde reconoció que la situación es ajustada y se están realizando restricciones parciales a algunos sectores industriales y hoteleros.