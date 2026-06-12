Lo que cambiará en Europa para inmigrantes y solicitantes de asilo

La Unión Europea se prepara para aplicar uno de los cambios más profundos de los últimos años en materia migratoria. A través del nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, los países miembros avanzan en la implementación de controles más estrictos, nuevas herramientas tecnológicas y mecanismos para agilizar las expulsiones de migrantes cuya solicitud de protección internacional sea rechazada.

Uno de los ejes centrales de la reforma es la puesta en marcha de Eurodac, una base de datos biométrica ampliada que permitirá registrar huellas dactilares e información personal de adultos y también de menores desde los 6 años de edad.

Según la Comisión Europea, varios Estados miembros todavía deben adaptar sus sistemas para poder implementar plenamente esta herramienta, considerada clave para controlar los movimientos migratorios dentro del bloque.

Controles más estrictos en las fronteras y deportaciones

Las nuevas normas establecen que quienes ingresen de manera irregular a territorio europeo deberán atravesar controles obligatorios en las fronteras externas de la UE durante un período máximo de siete días antes de ser admitidos.

Durante ese lapso se verificará la identidad de las personas, se registrarán sus datos biométricos y se evaluará si corresponde iniciar un procedimiento de asilo.

Además, quienes provengan de países considerados "seguros" o sean catalogados como una posible amenaza para la seguridad podrán ser sometidos a un proceso acelerado de evaluación que reducirá los tiempos de resolución de seis meses a apenas tres.

En algunos casos, los solicitantes deberán permanecer en instalaciones fronterizas mientras se analiza su situación.

Otro de los aspectos más controvertidos del nuevo pacto es la aceleración de las devoluciones de solicitantes de asilo rechazados.

Las nuevas reglas prevén la emisión automática de órdenes de retorno una vez que una solicitud sea denegada, con el objetivo de agilizar tanto las repatriaciones voluntarias como las expulsiones forzosas.

La medida responde a una de las principales demandas de los gobiernos conservadores y de derecha que ganaron peso político en Europa tras las elecciones de 2024.

Actualmente, la Agencia Europea de Asilo informó que existen más de 800.000 solicitudes de asilo pendientes de resolución en todo el bloque.

Paralelamente, varios gobiernos europeos negocian la posibilidad de crear centros de retorno en terceros países para trasladar allí a migrantes que no obtengan protección internacional y que no puedan ser repatriados a sus países de origen.

Con información de Associated Press