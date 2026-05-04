Tragedia en Río Grande: un joven murió tras un violento accidente en la Ruta 3

Un trágico accidente vial ocurrido este lunes por la tarde en la ciudad de Río Grande dejó como saldo la muerte de un joven de 20 años.

El hecho se registró alrededor de las 14:45 sobre la Ruta Nacional N.º 3, a la altura del monumento al Cristo. Según informó la Policía un Volkswagen Gol de color gris se despistó por causas que aún se encuentran bajo investigación y terminó impactando contra un poste de alumbrado público.

Como consecuencia del fuerte choque, el acompañante falleció en el lugar, mientras que el conductor fue trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde recibió atención médica.

Personal policial y servicios de emergencia trabajaron en la zona para asistir a las víctimas y realizar las pericias correspondientes que permitan determinar cómo se produjo el siniestro.