Por tercera vez detuvieron a un delincuente por intentar robar en autos en Ushuaia

Un delincuente reincidió una vez más en la ciudad de Ushuaia. Se trata de Gastón Cáceres (32), quien fue detenido por tercera vez en pocos meses tras ser sorprendido mientras intentaba sustraer pertenencias del interior de un automóvil estacionado.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Policía Provincial que realizaban tareas preventivas, quienes detectaron al sospechoso revisando el interior de un Volkswagen Gol estacionado sobre calle 12 de Octubre, entre Karukinka y Fitz Roy.

Al advertir la maniobra, los uniformados procedieron a su inmediata aprehensión por el delito de tentativa de hurto, quedando luego a disposición del Ministerio Público Fiscal.

La nueva detención se suma a otros dos episodios recientes. En marzo, Cáceres había sido descubierto in fraganti cuando intentaba cometer un robo en un vehículo. Posteriormente, durante este mismo mes, volvió a ser detenido por un hecho de similares características.

Con esta nueva aprehensión, el hombre acumula tres detenciones en pocos meses, todas vinculadas a presuntos intentos de robo en vehículos estacionados en Ushuaia, una modalidad que viene generando preocupación entre los vecinos.