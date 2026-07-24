Detuvieron a un hombre acusado de robar con un cuchillo tras una persecución en Río Grande

Un hombre de 42 años fue detenido este miércoles por la tarde en Río Grande, acusado de protagonizar un robo y amenazar con un cuchillo a una persona durante su intento de fuga.

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Cuarta alrededor de las 18 horas, en una vivienda ubicada sobre la calle El Esquilador, donde fue aprehendido Javier Agustín Milessi.

De acuerdo con la información brindada por la Policía Provincial, el operativo se inició luego de que el propietario de un comercio persiguiera al sospechoso, quien momentos antes habría sustraído varias botellas de bebidas alcohólicas del local.

Durante la huida, el hombre ingresó por la fuerza a una vivienda particular, donde presuntamente amenazó con un cuchillo a uno de los ocupantes e intentó ocultarse en el baño para evitar ser detenido.

Finalmente, los efectivos policiales lograron reducir al sospechoso y concretar su aprehensión.

En el procedimiento, la Policía secuestró el arma blanca que habría sido utilizada durante el hecho y recuperó las bebidas alcohólicas sustraídas del comercio.

La causa quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal de turno, que lleva adelante la investigación para determinar las responsabilidades del detenido.