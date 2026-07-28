Encontraron sin vida a una mujer que era buscada en Río Grande

Una mujer de 32 años, que era buscada desde el lunes por la Policía de Tierra del Fuego, fue encontrada sin vida este martes en un sector descampado de la ciudad de Río Grande.

Según informó la Comisaría Cuarta, el hallazgo se produjo durante la tarde en un predio ubicado entre las calles Chawr y Pasaje Lauja.

La víctima fue identificada como Estela Acosta, sobre quien pesaba una solicitud de paradero luego de haberse ausentado de su domicilio el 27 de julio, alrededor de las 21:00 horas.

Tras el hallazgo, acudieron al lugar la autoridad judicial de turno y el médico forense, quien llevará adelante las pericias correspondientes para determinar las causas y circunstancias del fallecimiento.

Por el momento, la Policía no brindó información oficial sobre las causas de la muerte y la investigación continúa bajo la intervención de la Justicia.

La búsqueda de Estela Acosta había sido difundida por la Policía Provincial durante las últimas horas, solicitando la colaboración de la comunidad para obtener información sobre su paradero. Ahora, las actuaciones se centran en esclarecer lo ocurrido.