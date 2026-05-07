Parque Nacional Tierra del Fuego: cuánto cuesta ingresar en 2026

La Administración de Parques Nacionales dio a conocer el nuevo cuadro tarifario 2026 para ingresar al Parque Nacional Tierra del Fuego, uno de los destinos turísticos más visitados del país y principal atractivo natural de Ushuaia.

Los valores varían según la categoría del visitante y contemplan descuentos para residentes nacionales, estudiantes y promociones especiales para quienes compren los tickets de manera online.

Tarifas de ingreso 2026 al Parque Nacional Tierra del Fuego

Entrada general

1 día: $30.000

2° día: $15.000

Residentes nacionales (Argentina)

1 día: $9.000

2° día: $4.500

Estudiantes (con certificado)

1 día: $7.000

2° día: $3.500

Quiénes ingresan gratis

La Administración de Parques Nacionales informó que continúan exentos del pago:

Residentes provinciales de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia

Niños menores de 6 años

Personas con discapacidad

Jubilados y pensionados argentinos

Veteranos de Malvinas

Guías y coordinadores

Visitas educativas

Flexipass: opciones de varios días y pase anual

También se mantienen los pases especiales “Flexipass”, exclusivos para compra web.

General

3 días: $60.000

7 días: $105.000

Pase anual: $225.000

Residentes nacionales

3 días: $18.000

7 días: $31.500

Pase anual: $225.000

Residentes provinciales

3 días: $10.000

7 días: $17.500

Pase anual: $225.000

Desde Parques Nacionales recordaron que para acceder a las tarifas diferenciales será obligatorio presentar DNI o documentación respaldatoria correspondiente, sin excepción.

Además, aclararon que el descuento del 50% para el segundo día solo aplica en tickets adquiridos de forma online.