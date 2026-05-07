Parque Nacional Tierra del Fuego: cuánto cuesta ingresar en 2026

La Administración de Parques Nacionales dio a conocer las tarifas de acceso al Parque Nacional Tierra del Fuego. Hay descuentos para residentes, estudiantes y beneficios exclusivos para compras web.
 
Tierra del Fuego07/05/2026

parque nacional Ushuaia

La Administración de Parques Nacionales dio a conocer el nuevo cuadro tarifario 2026 para ingresar al Parque Nacional Tierra del Fuego, uno de los destinos turísticos más visitados del país y principal atractivo natural de Ushuaia.

Los valores varían según la categoría del visitante y contemplan descuentos para residentes nacionales, estudiantes y promociones especiales para quienes compren los tickets de manera online.

Tarifas de ingreso 2026 al Parque Nacional Tierra del Fuego

Entrada general

  • 1 día: $30.000
  • 2° día: $15.000

Residentes nacionales (Argentina)

  • 1 día: $9.000
  • 2° día: $4.500

Estudiantes (con certificado)

  • 1 día: $7.000
  • 2° día: $3.500

Quiénes ingresan gratis

La Administración de Parques Nacionales informó que continúan exentos del pago:

  • Residentes provinciales de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia
  • Niños menores de 6 años
  • Personas con discapacidad
  • Jubilados y pensionados argentinos
  • Veteranos de Malvinas
  • Guías y coordinadores
  • Visitas educativas

Flexipass: opciones de varios días y pase anual

También se mantienen los pases especiales “Flexipass”, exclusivos para compra web.

General

  • 3 días: $60.000
  • 7 días: $105.000
  • Pase anual: $225.000

Residentes nacionales

  • 3 días: $18.000
  • 7 días: $31.500
  • Pase anual: $225.000

Residentes provinciales

  • 3 días: $10.000
  • 7 días: $17.500
  • Pase anual: $225.000

Desde Parques Nacionales recordaron que para acceder a las tarifas diferenciales será obligatorio presentar DNI o documentación respaldatoria correspondiente, sin excepción.

Además, aclararon que el descuento del 50% para el segundo día solo aplica en tickets adquiridos de forma online.

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