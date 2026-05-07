Parque Nacional Tierra del Fuego: cuánto cuesta ingresar en 2026
La Administración de Parques Nacionales dio a conocer el nuevo cuadro tarifario 2026 para ingresar al Parque Nacional Tierra del Fuego, uno de los destinos turísticos más visitados del país y principal atractivo natural de Ushuaia.
Los valores varían según la categoría del visitante y contemplan descuentos para residentes nacionales, estudiantes y promociones especiales para quienes compren los tickets de manera online.
Tarifas de ingreso 2026 al Parque Nacional Tierra del Fuego
Entrada general
- 1 día: $30.000
- 2° día: $15.000
Residentes nacionales (Argentina)
- 1 día: $9.000
- 2° día: $4.500
Estudiantes (con certificado)
- 1 día: $7.000
- 2° día: $3.500
Quiénes ingresan gratis
La Administración de Parques Nacionales informó que continúan exentos del pago:
- Residentes provinciales de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia
- Niños menores de 6 años
- Personas con discapacidad
- Jubilados y pensionados argentinos
- Veteranos de Malvinas
- Guías y coordinadores
- Visitas educativas
Flexipass: opciones de varios días y pase anual
También se mantienen los pases especiales “Flexipass”, exclusivos para compra web.
General
- 3 días: $60.000
- 7 días: $105.000
- Pase anual: $225.000
Residentes nacionales
- 3 días: $18.000
- 7 días: $31.500
- Pase anual: $225.000
Residentes provinciales
- 3 días: $10.000
- 7 días: $17.500
- Pase anual: $225.000
Desde Parques Nacionales recordaron que para acceder a las tarifas diferenciales será obligatorio presentar DNI o documentación respaldatoria correspondiente, sin excepción.
Además, aclararon que el descuento del 50% para el segundo día solo aplica en tickets adquiridos de forma online.