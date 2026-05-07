Brote de hantavirus en el crucero que pasó por Ushuaia: rastrean pasajeros en cuatro continentes

MV Hondius | AFP

Las autoridades sanitarias de distintos países continúan monitoreando el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, que meses atrás había partido desde Ushuaia rumbo a la Antártida y luego atravesó el Atlántico Sur.

Actualmente, organismos de salud de cuatro continentes trabajan en el seguimiento de pasajeros que descendieron del barco antes de que se confirmara oficialmente el brote, mientras se intenta identificar posibles contactos estrechos en distintos países.

Hasta el momento, tres pasajeros fallecieron a causa de la enfermedad: una pareja de nacionalidad holandesa y una mujer alemana. Además, varias personas permanecen bajo observación médica y otras fueron derivadas a hospitales especializados en Europa.

De acuerdo con la información difundida por la Organización Mundial de la Salud, el riesgo para la población general continúa siendo bajo, aunque las investigaciones epidemiológicas siguen en marcha debido a la complejidad del caso y al movimiento internacional de pasajeros.

Brote de Hantavirus Cronología del MV Hondius desde Ushuaia 1 1 de Abril El MV Hondius zarpa desde el Puerto de Ushuaia, Argentina. 2 6 de Abril Primer pasajero (70 años) presenta síntomas de enfermedad. 3 11 de Abril Fallece el primer pasajero a bordo de la embarcación. 4 24 de Abril Se retira el cuerpo en Santa Elena. La esposa (69) vuela a Sudáfrica donde muere el 26/04. Positivo confirmado el 04/05. 5 27 de Abril Segundo pasajero evacuado a Sudáfrica. Los test del 02/05 confirman Hantavirus. 6 2 de Mayo Muere a bordo una ciudadana alemana que mostraba síntomas desde el 28 de abril. 7 3 de Mayo Llegada a Cabo Verde. La OMS reporta brote sospechoso con tres casos activos más. Associated Press +24

El crucero, operado por la empresa holandesa Oceanwide Expeditions, había realizado escalas en distintas islas del Atlántico Sur luego de zarpar desde Ushuaia. Las sospechas apuntan a que el contagio inicial podría haberse producido durante una excursión de observación de aves en la capital fueguina, aunque esa hipótesis aún es investigada por especialistas argentinos.

Según trascendió, el 24 de abril más de veinte pasajeros abandonaron el buque antes de que se detectara oficialmente el brote, lo que obligó a desplegar tareas de rastreo sanitario en al menos doce países.

El hantavirus suele transmitirse por contacto o inhalación de partículas contaminadas con excrementos de roedores infectados. En algunos casos excepcionales, determinadas variantes pueden propagarse entre personas mediante contacto estrecho.

Desde la OMS señalaron que “el brote podría mantenerse limitado” si los países involucrados sostienen las medidas sanitarias y el monitoreo epidemiológico correspondiente.

Por su parte, la empresa operadora informó que ninguno de los pasajeros ni tripulantes que permanecen actualmente a bordo presenta síntomas. Entretanto, el buque continúa bajo seguimiento sanitario internacional mientras se intenta determinar el origen exacto del contagio.