Cómo se desarrolló un brote mortal de hantavirus en el crucero MV Hondius

Un brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius, que zarpó desde Ushuaia hacia la Antártida y luego cruzó el Atlántico, encendió alarmas sanitarias a nivel internacional tras provocar al menos tres muertes y varios contagios entre pasajeros y tripulación.

El episodio se desarrolló durante varias semanas y quedó marcado por un dato clave: pasaron casi 30 días entre el primer caso fatal y la confirmación del virus mediante análisis de laboratorio en Sudáfrica.

Cronología del brote en alta mar

El barco partió el 1 de abril desde el sur argentino. Apenas cinco días después, un pasajero neerlandés de 70 años comenzó con síntomas leves —fiebre, dolor de cabeza y malestar gastrointestinal— que rápidamente evolucionaron. El 11 de abril murió a bordo en medio del Atlántico Sur, sin que en ese momento se pudiera determinar la causa.

Durante los días siguientes, el crucero continuó su recorrido por islas remotas como Tristán da Cunha y Santa Elena. Allí descendieron algunos pasajeros, entre ellos la esposa del primer fallecido, quien también presentaba síntomas. La mujer murió el 26 de abril en Sudáfrica tras descompensarse durante un vuelo.

El brote continuó expandiéndose dentro del barco. Un pasajero británico desarrolló un cuadro grave y fue evacuado desde la isla Ascensión hacia Sudáfrica, donde permanece en terapia intensiva. Días después, una mujer alemana falleció a bordo con síntomas compatibles con neumonía severa.

Confirmación del virus y expansión de la alerta

La confirmación del hantavirus llegó recién cuando los estudios realizados en Sudáfrica dieron positivo en uno de los pacientes críticos. A partir de allí, se activaron protocolos internacionales y se identificaron al menos siete casos (dos confirmados y cinco sospechosos).

Otro pasajero que había abandonado el barco previamente dio positivo en Suiza, lo que amplió la preocupación y obligó a rastrear contactos en distintos países.

Actualmente, más de 140 personas continúan a bordo del MV Hondius, que fue autorizado a dirigirse hacia las Islas Canarias. Los pasajeros permanecen aislados en sus camarotes bajo estrictas medidas sanitarias, en un esquema similar al aplicado durante la pandemia de COVID-19.

Foto: Associated Pres

El origen, bajo investigación

Las autoridades sanitarias aún intentan determinar cómo ingresó el virus al barco. Una de las hipótesis en análisis indica que la pareja neerlandesa podría haberse contagiado durante una excursión en Ushuaia antes del embarque, aunque esta versión no fue confirmada oficialmente.

Mientras tanto, organismos sanitarios de América, Europa y África trabajan de manera coordinada para reconstruir la cadena de contagios, monitorear a los posibles contactos y evitar una mayor propagación.

La Organización Mundial de la Salud sostuvo que, con la información disponible hasta el momento, el riesgo para la población general es bajo. Sin embargo, el caso expone la complejidad de gestionar brotes infecciosos en entornos aislados y en tránsito internacional.