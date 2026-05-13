Utilitario estaba en reparación en el taller y terminó prendido fuego

Un vehículo utilitario, el cual se encontraba en reparación, resultó seriamente afectado por un incendio registrado este miércoles en un taller mecánico de Ushuaia.

El episodio ocurrió en la intersección de las calles Facundo Quiroga y Raúl Muriel, donde personal policial y Bomberos Voluntarios debieron intervenir tras el alerta por un foco ígneo dentro del establecimiento.

Según se informó, las llamas alcanzaron a una camioneta Citroën Berlingo que se encontraba en reparación. Gracias al rápido accionar de los bomberos, el fuego pudo ser sofocado antes de que se extendiera hacia otros sectores del taller.

De acuerdo al parte policial, el incendio se habría producido de manera accidental debido a un desperfecto eléctrico en el rodado.Si bien no hubo personas lesionadas, el utilitario sufrió importantes daños materiales producto del fuego.

Por el hecho intervino personal de la Comisaría Tercera y de la División Policía Científica.