“Poett Anti-Mufa”: Sturzenegger reveló que la ANMAT frenó un producto por no poder probar que “espantaba la mala suerte”

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, reveló este jueves un llamativo episodio vinculado a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y a la empresa The Clorox Company.

A través de sus redes sociales, el funcionario aseguró que el organismo sanitario rechazó en su momento la autorización de un producto de limpieza “anti-mufa” que la marca Poett quería lanzar durante el Mundial.

“ANMAT elevó un informe a su titular Luis Fontana para no autorizar la venta del Poett Anti-Mufa que Clorox quería sacar para el Mundial porque no estaba demostrado su carácter anti-mufa”, escribió Sturzenegger en su cuenta oficial de X.

El ministro utilizó el caso para cuestionar regulaciones estatales que, según su visión, representan excesos burocráticos. “El Estado es el mal en estado puro II”, publicó junto al mensaje.

El episodio hace referencia a una campaña comercial impulsada por la marca Poett, que buscaba aprovechar la pasión futbolera y las tradicionales cábalas de los argentinos durante la Copa del Mundo. Sin embargo, según relató Sturzenegger, la ANMAT consideró que el producto no podía promocionarse con propiedades “anti-mufa” al no existir evidencia que respaldara esa afirmación.