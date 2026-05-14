“Poett Anti-Mufa”: Sturzenegger reveló que la ANMAT frenó un producto por no poder probar que “espantaba la mala suerte”
Nacionales14/05/2026
El ministro de Desregulación difundió un insólito caso ocurrido donde la ANMAT rechazó la autorización de un limpiador “anti-mufa” porque no existían pruebas científicas de su efecto.
+Noticias
Según el documento oficial, actualmente el Servicio Penitenciario Federal aloja a 12.248 personas privadas de la libertad, lo que representa un funcionamiento superior al 106% de su capacidad operativa.
Un diputado libertario quedó envuelto en polémica tras llegar al Congreso en un Tesla valuado en cientos de miles de dólaresNacionales13/05/2026
Se trata del diputado jujeño Manuel Quintar, que tras conocerse la noticia salió a postear en X una foto junto a su adquisición valorada es más de 300 mil dólares.
Diputados avanzó con cambios en los subsidios al gas en zonas frías y crece la preocupación en la PatagoniaNacionales13/05/2026
Los libertarios obtuvieron dictamen para modificar el régimen vigente y focalizar la ayuda solo en usuarios de bajos ingresos. Desde la oposición advirtieron que la medida afecta el reconocimiento histórico a las regiones de bajas temperaturas.
Milei privatizó Transener y vendió la participación estatal en la principal transportadora eléctrica del paísNacionales12/05/2026
La adjudicación fue para Genneia y Edison Transmisión, que ofertaron USD 356 millones por el paquete accionario de CITELEC.
Tragedia en Santa Cruz | Una explosión e incendio en un complejo habitacional dejó tres muertos y siete heridosNacionales11/05/2026
Entre las víctimas fatales hay un bebé de dos meses y dos adultos mayores. Investigan una posible fuga de gas como origen del estallido sobre complejo ubicado en Perito Moreno.
Más de la mitad de los adolescentes argentinos no sabe qué trabajo tendrá en el futuroNacionales07/05/2026
Un informe basado en las pruebas PISA reveló que el 52% de los jóvenes de 15 años no logra proyectar su futuro laboral.
Chubut publica por primera vez datos de su flota pesquera y expone la falta de transparencia a nivel nacionalNacionales06/05/2026
Organizaciones ambientales celebraron la medida como un avance histórico, pero reclamaron que Nación aún no cumple con estándares básicos de acceso a la información.
La Armada lanzó el operativo “Mare Nostrum XI” para reforzar el control del Atlántico SurNacionales06/05/2026
El patrullero oceánico ARA “Contraalmirante Cordero” partió desde Mar del Plata y encabeza una nueva misión de vigilancia sobre la Zona Económica Exclusiva frente a la pesca ilegal.
El buque, que operó en Ushuaia durante la última temporada, registra un brote con fallecidos y mantiene en alerta a autoridades sanitarias internacionales.
Marcos Galperin en el centro de la polémica por burlarse de una jubilada que no puede comprar medicamentosNacionales05/05/2026
El empresario de Mercado Libre quedó en el centro de la polémica tras reaccionar con ironía a un testimonio de vulnerabilidad social. El influencer "Coscu" fue uno de los primeros en repudiarlo.
Lo + visto en U24
Comienza en Ushuaia el juicio por las viviendas de ATE y estará en el banquillo de los acusados Carlos CórdobaTierra del Fuego15/05/2026
El dirigente junto a otros dos gremialistas deberán enfrentar un juicio por presuntas maniobras defraudatorias en la adjudicación de viviendas sociales del Río Pipo y operaciones vinculadas al lavado de activos. Habrá más de 90 testigos.
Alerta por fuertes vientos en Ushuaia: prevén ráfagas de más de 100 km/h este sábadoTierra del Fuego15/05/2026
Defensa Civil pidió extremar precauciones y evitar actividades al aire libre durante toda la jornada.
Quién fue Ramón Trejo Noel, el gobernador que marcó la historia de Tierra del Fuego y que murió de forma trágicaTierra del Fuego15/05/2026
El 15 de mayo de 1984 murió en un accidente aéreo el primer gobernador fueguino de la democracia junto a parte de su gabinete. La tragedia conmocionó a toda la provincia.
Ushuaia | Una mujer fue atropellada por una camioneta, el conductor huyó y lo localizaronPoliciales15/05/2026
El hecho ocurrió en calle Balbín al 2400. La víctima fue trasladada al Hospital Regional Ushuaia y la Policía secuestró una camioneta Ford Ranger para realizar pericias.
Una camioneta y camión protagonizaron un choque frontal en la Ruta Nacional N°3, dejando a dos personas trasladadas al Hospital Modular.