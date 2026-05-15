Río Grande presenta una agenda cargada de actividades para disfrutar este fin de semana

El Municipio de Río Grande difundió la agenda de actividades para este fin de semana, con una amplia variedad de propuestas recreativas, culturales y educativas destinadas a vecinos, vecinas y visitantes de todas las edades.

Entre las principales opciones se destacan recorridos históricos en el Museo Municipal Virginia Choquintel, nuevas ediciones del “Mercado del Atlántico”, actividades ambientales y presentaciones musicales de la Orquesta Municipal Kayén.

Uno de los espacios abiertos al público será el Museo Municipal Virginia Choquintel, ubicado en Alberdi 555, que podrá visitarse de lunes a viernes de 9 a 18 horas y los sábados de 15 a 18 horas. Allí, quienes recorran el lugar podrán conocer más sobre la Causa Malvinas, los pueblos originarios, la biodiversidad fueguina y la historia de Río Grande.

Además, el Paseo Canto del Viento, en Fagnano 650, volverá a ser escenario de distintas actividades. El espacio abrirá el viernes de 10 a 16 horas y el sábado y domingo de 16 a 20 horas con una nueva edición del “Mercado del Atlántico”, donde emprendedores, artesanos y productores locales ofrecerán sus productos.

En paralelo, el este viernes de 16 a 20 horas, también funcionará el tradicional paseo de emprendedores y manualistas de la ciudad.

La agenda cultural continuará durante el fin de semana con el ciclo “Música en los Templos”, organizado por la Orquesta Municipal Kayén. La propuesta tendrá lugar este sábado a las 20 horas en la Iglesia Pentecostal Argentina, ubicada en Yrigoyen 352, mientras que el domingo a las 20 se presentarán en el Centro Cristiano Río Grande. El repertorio incluirá interpretaciones especiales junto a cantantes invitados de distintas comunidades religiosas de la ciudad.

Finalmente, también en el Paseo Canto del Viento, se llevará adelante un Taller de Macetas y Cuencos con Materiales Orgánicos, una propuesta sustentable que se desarrollará de 17 a 18:30 horas. La actividad contará con cupos limitados y quienes deseen participar deberán inscribirse enviando un correo a [email protected].