La OMS advirtió por la “magnitud y velocidad” del brote de ébola en Congo

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó este martes su preocupación por la “magnitud y velocidad” del brote de ébola detectado en el este de la República Democrática del Congo, donde las autoridades sanitarias ya investigan al menos 513 casos sospechosos y 131 muertes posiblemente vinculadas a la enfermedad.

El brote corresponde a la variante Bundibugyo del virus del ébola, una cepa poco frecuente para la que actualmente no existen vacunas ni tratamientos aprobados específicamente.

Según explicó la OMS, el virus logró propagarse durante varias semanas sin ser detectado debido a que inicialmente las autoridades sanitarias realizaban pruebas orientadas a identificar otras variantes más comunes del ébola, cuyos resultados daban negativos.

El ministro de Salud congoleño, Samuel Roger Kamba, confirmó que continúan las investigaciones epidemiológicas para determinar si todos los fallecimientos y casos sospechosos registrados están efectivamente relacionados con el brote.

Tedros Adhanom Ghebreyesus remarcó además que preocupa especialmente la aparición de contagios en zonas urbanas, el fallecimiento de trabajadores sanitarios y el intenso movimiento de población entre regiones fronterizas.

Frente a este escenario, la OMS declaró el brote como una emergencia de salud pública de importancia internacional y anunció el envío urgente de recursos sanitarios a las provincias afectadas, cercanas a la frontera con Uganda.

Uganda ya confirmó al menos una muerte vinculada a una persona que había viajado desde el Congo.

La doctora Anne Ancia, integrante del equipo de la OMS en el Congo, indicó que todavía no lograron identificar al denominado “paciente cero”, es decir, la primera persona infectada que originó la cadena de transmisión.

Además, explicó que una de las vacunas actualmente bajo evaluación es la Erbevo, utilizada contra otra cepa distinta del ébola. Sin embargo, incluso en caso de aprobarse su utilización, las autoridades sanitarias estiman que podrían pasar al menos dos meses hasta disponer de dosis aplicables en el terreno.

El ébola es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite mediante contacto con fluidos corporales infectados y puede provocar cuadros graves con elevada tasa de mortalidad.