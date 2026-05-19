La OMS advirtió por la “magnitud y velocidad” del brote de ébola en Congo
Mundo19/05/2026 AP
El avance de una rara variante del virus encendió la alarma internacional mientras crecen las muertes sospechosas y aún no logran identificar al “paciente cero”
El dictador cubano acusó a Washington de preparar el escenario para una eventual intervención militar cuandoCuba “no representa una amenaza, ni tiene planes o intenciones agresivas contra otras naciones”.
El virus ya dejó al menos 88 muertos y preocupa la propagación hacia grandes ciudades de República Democrática del Congo y Uganda. La OMS aclaró que, por el momento, la situación no reúne las condiciones para ser considerada una pandemia como fue el COVID-19.
El Ejército israelí aseguró que el dirigente palestino era uno de los principales responsables del ataque del 7 de octubre de 2023.
Equipos de rescate trabajaron entre los escombros en el distrito de Darnytsia mientras continúan buscando sobrevivientes tras el bombardeo ocurrido durante la noche.
Trump volvió a provocar al sugerir que Venezuela podría convertirse en el “estado 51” de Estados UnidosMundo13/05/2026
La publicación fue difundida mientras viajaba hacia China y generó una rápida respuesta del gobierno venezolano, que rechazó de plano cualquier posibilidad de anexión.
Europa mantiene el alerta por el brote de hantavirus del crucero que partió de UshuaiaMundo13/05/2026
España, Francia y Países Bajos activaron protocolos sanitarios tras detectar nuevos casos vinculados al MV Hondius. La OMS advirtió que podrían aparecer más contagios, aunque descartó por ahora un brote masivo.
Confirman un nuevo caso de hantavirus entre los evacuados del crucero MV Hondius y ya son 11 los contagios
APMundo12/05/2026
Las autoridades sanitarias de España confirmaron este martes un nuevo caso positivo de hantavirus entre los pasajeros evacuados del crucero MV Hondius. El barco, que había partido desde Ushuaia, ya navega rumbo a Países Bajos para ser desinfectado.
El presidente de Estados Unidos afirmó que el alto el fuego con Irán atraviesa un momento “crítico” luego de rechazar la más reciente propuesta enviada por Teherán.
VIDEO | Comenzó la evacuación del crucero afectado por hantavirus y los pasajeros son trasladados bajo estrictas medidas sanitarias en España
APMundo10/05/2026
El operativo se realiza en Tenerife bajo un estricto protocolo sanitario tras el brote de hantavirus detectado en el crucero “MV Hondius”, que zarpó desde Ushuaia y donde ya se registraron tres fallecidos y varios casos positivos.
VIDEO | Putin reivindicó el rol de Rusia en la derrota del nazismo y respaldó la ofensiva militar en UcraniaMundo09/05/2026
Durante el tradicional desfile por el Día de la Victoria en la Plaza Roja, el presidente ruso aseguró que Moscú enfrenta una “fuerza agresiva apoyada por la OTAN” y afirmó que “la victoria siempre será nuestra”.
Lo + visto en U24
Walter Vuoto publicó una dura carta abierta contra la reforma constitucionalTierra del Fuego18/05/2026
El intendente de Ushuaia cuestionó el gasto previsto para la reforma de la Constitución provincial y defendió la Ley de Goteo. “Se nos quiere convencer de que era prioritario gastar más de 8 mil millones de pesos en una reforma constitucional”, apuntó.
Desde Ushuaia cuestionaron la quita de subsidios al gas y reclamaron obras de infraestructura a la ProvinciaTierra del Fuego19/05/2026
La secretaria de Hábitat municipal, Lorena Henriques Sanches, calificó la medida como “inhumana” y advirtió sobre posibles consecuencias sociales y ambientales en los barrios altos
Zona Fría | Diputado Araujo acusó a los libertarios de “romper el pacto con sus votantes” con la quita de subsidiosBuenos Aires20/05/2026
El diputado fueguino cargó contra La Libertad Avanza durante el debate por Zona Fría y aseguró que “están destruyendo a las familias de Tierra del Fuego” y de las provincias que se verán perjudicadas por el proyecto del Gobierno nacional.
En Diputados, el Gobierno logró aprobar la quita de subsidios a la "Zona Fría" y advierten de un tarifazo nacionalEconomía20/05/2026
La Libertad Avanza logró avanzar con el ajuste al gas en la Patagonia tras acuerdos con algunos de los gobernadores. La oposición denunció que el proyecto habilita tarifazos en la Patagonia y beneficia a las petroleras.
Zona Fría | Martin Perez cuestionó el avance sobre la quita de subsidios y aseguró que “es otro retroceso para Tierra del Fuego”Tierra del Fuego21/05/2026
El intendente de Río Grande advirtió que la eliminación de garantías sobre los subsidios al gas pone en riesgo a miles de familias fueguinas y criticó las decisiones “tomadas desde Buenos Aires” sin contemplar la realidad del sur del país.