Nuevo y fuerte temblor sacudió Caracas y La Guaira mientras continúa la búsqueda de sobrevivientes

Un fuerte temblor volvió a sacudir este lunes por la mañana a Caracas y la vecina ciudad de La Guaira, reavivando el temor de la población cuando todavía continúan las tareas de rescate tras el devastador doble terremoto registrado el pasado 24 de junio, que ya dejó un saldo provisional cercano a las 1.500 víctimas fatales.

El sismo se produjo poco después de las 7 de la mañana (hora local) y obligó a cientos de personas a abandonar nuevamente sus viviendas y edificios en medio del temor por nuevas réplicas.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento alcanzó una magnitud de 4,6 y tuvo su epicentro a 27 kilómetros al norte de Caraballeda, una de las zonas costeras más castigadas por los terremotos de la semana pasada.

Por su parte, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó una magnitud de 4,2, con una profundidad de apenas 2,9 kilómetros y un epicentro ubicado a 10 kilómetros al este de La Guaira.

Se trata de la réplica de mayor intensidad registrada desde el doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrido el miércoles pasado con apenas dos minutos de diferencia y considerado uno de los eventos sísmicos más destructivos de la historia reciente del país.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó a través de Telegram que, pese al nuevo movimiento sísmico, "no existen reportes de daños adicionales en ninguna parte del territorio nacional".

Mientras tanto, brigadas de rescate venezolanas y de diferentes países de América continúan trabajando contra reloj para intentar localizar personas con vida entre las estructuras derrumbadas, aunque ya pasaron ampliamente las 72 horas consideradas críticas para encontrar sobrevivientes.

Las autoridades venezolanas no difundieron una cifra oficial de desaparecidos, aunque estimaciones de Naciones Unidas indican que alrededor de 50.000 personas permanecen desaparecidas tras la tragedia.