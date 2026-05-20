Mendoza: Volcó tras escapar de un control y llevaba figuritas y álbumes del Mundial 2026 de contrabando

Un ciudadano peruano fue detenido en Mendoza luego de protagonizar un accidente mientras transportaba una importante carga de álbumes y figuritas del Mundial 2026 valuada en más de 17 millones de pesos.

El hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional N° 7, a la altura de Punta de Vacas, cuando efectivos del Escuadrón 27 “Uspallata” de Gendarmería Nacional detectaron un Ford Focus que circulaba con las luces apagadas durante la madrugada.

Según informaron las autoridades, los gendarmes realizaron señales para que el conductor detuviera la marcha, pero el hombre ignoró el control, embistió el dispositivo de seguridad y continuó circulando.

Tras un seguimiento controlado y el alerta a otras unidades, los efectivos encontraron el vehículo volcado a varios kilómetros del lugar inicial, con el conductor atrapado en el interior.

Al asistirlo, los uniformados constataron que el hombre presentaba signos de ebriedad. Además, verificaron que había ingresado desde Chile transportando una importante cantidad de álbumes y figuritas del Mundial 2026.

La mercadería fue valuada en 17.666.843 pesos y quedó secuestrada por presunto contrabando, a disposición de la Aduana y de la Justicia Federal.

La Fiscalía Federal de Mendoza intervino en la causa y ordenó distintas medidas, entre ellas la verificación de domicilio, el pedido de antecedentes y una alerta migratoria sobre el involucrado.

El vehículo también fue incautado, mientras que el conductor fue trasladado a la Comisaría 23 de Mendoza.