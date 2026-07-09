Scioli llegó a Ushuaia para inaugurar el primer vuelo directo entre São Paulo y la capital fueguina

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, estuvo este jueves en el Aeropuerto Internacional de Ushuaia para inaugurar el primer vuelo directo de GOL Linhas Aéreas entre São Paulo y Ushuaia.

Scioli estuvo acompañado por la vicegobernadora de Tierra del Fuego, Mónica Urquiza; el presidente del Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR) y del Consejo Federal de Turismo, Dante Querciali; el asesor de la presidencia de GOL, Alberto Fajerman; y el gerente de Desarrollo Internacional de la compañía, Luciano Arizaga.

Durante el acto, el funcionario nacional aseguró que la incorporación de esta ruta representa "un momento muy especial" para el turismo argentino y destacó que la expansión de GOL hacia Ushuaia es una muestra de confianza en el potencial del destino. "Cada turista que llega genera trabajo y divisas. Gracias a la política de cielos abiertos impulsada por el Gobierno nacional, veremos el impacto positivo que esta conectividad tendrá. Vamos camino a batir el récord histórico de llegada de turistas extranjeros", afirmó Scioli.

Asimismo, sostuvo que la Argentina reúne las condiciones para atraer cada vez más visitantes brasileños y destacó la buena imagen que proyecta Ushuaia. "Hoy tuve la oportunidad de conversar con muchos turistas brasileños que manifestaron su satisfacción con la hospitalidad, la gastronomía y los paisajes naturales. Ese reconocimiento es fruto del esfuerzo conjunto para posicionar al país como un destino seguro y de calidad", señaló.

El funcionario también remarcó que la nueva operación constituye un hito para la conectividad internacional de Ushuaia, ya que por primera vez existe un vuelo directo desde el principal centro de conexiones de GOL en São Paulo, facilitando el acceso desde distintas ciudades de Brasil..

La nueva ruta São Paulo (GRU) – Ushuaia (USH) operará entre el 2 de julio y el 29 de agosto de 2026, con tres frecuencias semanales (martes, jueves y sábados) mediante aeronaves Boeing 737 con capacidad para 176 pasajeros.

Tras la inauguración del vuelo, Scioli continuó su agenda en Tierra del Fuego con reuniones junto a representantes de las cámaras de turismo y empresarios del sector de cruceros, donde analizaron la evolución de la temporada invernal y las perspectivas de crecimiento de la actividad turística en la provincia.

En el marco de su visita a Tierra del Fuego, Scioli también se reunió con parlamentarios libertarios.