Río Grande | Fue condenado por intentar abusar de su hija en varias oportunidades, pero la pena no lo llevará a prisión
Tierra del Fuego08/07/2026
El imputado llegó a juicio acusado por tres hechos contra su hija biológica, pero dos de ellos fueron declarados prescriptos. La Justicia le dio una leve pena de 3 años de prisión en suspenso
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El Gobierno fueguino calificó el hecho como una "provocación inadmisible", denunció una nueva muestra de la militarización británica en el Atlántico Sur y reclamó el respeto al derecho internacional.
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La reconocida actriz, cantante y docente falleció a los 71 años. Con más de cuatro décadas de trayectoria artística, dejó una huella imborrable en la vida cultural fueguina y fue una de las principales impulsoras del tango en la ciudad.
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El robo ocurrió en una casa de la calle Salta. Se supo que ambos imputados no tienen arraigo en la ciudad y ya cuentan con otros procesos judiciales.
El hombre sufrió una presunta fractura de tibia y peroné que le impedía descender por sus propios medios. Participaron efectivos de Gendarmería, la Comisión de Auxilio de Ushuaia y un helicóptero para completar la evacuación.
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