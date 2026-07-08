Río Grande | Fue condenado por intentar abusar de su hija en varias oportunidades, pero la pena no lo llevará a prisión

El imputado llegó a juicio acusado por tres hechos contra su hija biológica, pero dos de ellos fueron declarados prescriptos. La Justicia le dio una leve pena de 3 años de prisión en suspenso
Tierra del Fuego08/07/2026

Imagenes 1000 +24

El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte condenó este miércoles a un hombre a tres años de prisión de cumplimiento en suspenso tras encontrarlo responsable del delito de abuso sexual simple en grado de tentativa, cometido en perjuicio de su hija biológica.

Si bien el acusado había sido llevado a juicio por tres hechos de abuso, el debate oral se centró únicamente en el último episodio. Los otros dos fueron declarados prescriptos, en línea con la jurisprudencia vigente del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Como consecuencia de la condena, el hombre no irá a prisión, ya que la pena fue de cumplimiento condicional. No obstante, deberá respetar una serie de reglas de conducta impuestas por la Justicia, entre ellas realizar 10 horas semanales de trabajos comunitarios.

Además, el Tribunal ordenó implementar un dispositivo de orientación y contención para la víctima, con el objetivo de brindarle acompañamiento y asistencia.

El fallo fue dictado por el Tribunal presidido por la jueza Verónica Marchisio e integrado por los jueces Eduardo López y Pedro Fernández, con la asistencia de la secretaria Eliana Nocioni.

Durante el proceso, la acusación estuvo a cargo de la fiscal Vanina Cantiani, mientras que la defensa del imputado fue ejercida por el defensor oficial Mariano Sardi.

Los fundamentos completos de la sentencia serán dados a conocer el próximo 7 de agosto, a las 13 horas.

¿Por qué no se publica el nombre del condenado? Por razones legales y de protección a la víctima, la Justicia no dio a conocer la identidad del condenado. Al tratarse de un caso de abuso sexual intrafamiliar, revelar su nombre podría permitir la identificación de la víctima, cuya identidad debe permanecer resguardada conforme a la normativa vigente y a criterios de protección de derechos.

¿Qué siente con esta noticia?

Tu reacción ayuda a nuestra redacción a entenderte

USHUAIA 24 COMUNIDAD
+
Noticias
Alerta clima

Alerta amarilla por lluvias en Ushuaia

Tierra del Fuego06/07/2026
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta para este lunes que abarca a Tierra del Fuego. Se esperan lluvias de intensidad moderada a fuerte, acumulados de hasta 30 milímetros y ráfagas que podrían superar los 60 km/h.
ESTAMOS EN FACEBOOK
+24
Lo + visto en U24
Noticias gratis en tu correo