Francia no perdona: venció a Marruecos y es semifinalista del Mundial 2026

Francia volvió a demostrar por qué es uno de los grandes candidatos al título. El seleccionado dirigido por Didier Deschamps derrotó 2-0 a Marruecos en el Boston Stadium y se clasificó a las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026, manteniendo un paso perfecto en el torneo.

El conjunto francés dominó el partido desde el comienzo, aunque durante el primer tiempo se encontró con una enorme actuación del arquero Yassine Bounou, quien incluso le contuvo un penal a Kylian Mbappé, evitando que los europeos se adelantaran en el marcador.

Marruecos apostó a resistir con una sólida defensa y por momentos logró incomodar a Francia, pero en el complemento el poder ofensivo de los galos terminó marcando la diferencia.

A los 60 minutos, Mbappé recibió un pase de Michael Olise, encontró un pequeño espacio entre varios defensores y sacó un remate preciso para abrir el marcador. Apenas seis minutos después, Ousmane Dembélé amplió la ventaja con una gran definición desde la puerta del área que dejó sin respuestas a Bounou.

Con el 2-0, Francia manejó el trámite con autoridad y neutralizó cualquier intento de reacción del conjunto africano, que volvió a despedirse de un Mundial frente al seleccionado francés, tal como había ocurrido en Qatar 2022.

Ahora, los galos buscarán un lugar en la gran final cuando enfrenten en Dallas al ganador del duelo entre España y Bélgica. Con figuras como Mbappé, Dembélé, Olise y Doué, Francia sigue dejando una imagen de candidato firme al título y sueña con conquistar una nueva Copa del Mundo.