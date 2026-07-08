Murió Kuky Rey, una de las grandes referentes de la cultura y el tango en Ushuaia

La comunidad de Ushuaia despide con profundo pesar a Carmen "Kuky" Rey, una de las figuras más emblemáticas de la cultura fueguina, quien falleció este martes 7 de julio a los 71 años.

La noticia fue confirmada por Casa Ramón Oviedo, que informó el fallecimiento de la reconocida actriz, cantante de tango y docente, cuya trayectoria artística superó las cuatro décadas y la convirtió en una de las voces más queridas y respetadas de la ciudad.

Kuky Rey fue una incansable promotora de la cultura local y del tango. A lo largo de su carrera dirigió el grupo Ushuaia Tango, llevando el género a distintos escenarios de la Argentina y Sudamérica, al tiempo que formó a generaciones de artistas y participó activamente de innumerables espectáculos, festivales y actividades culturales.

Su compromiso con el arte y su calidez humana hicieron que se transformara en una referente indiscutida de la escena cultural de Ushuaia.

Fiel a su personalidad alegre y apasionada por la música, la propia Kuky dejó expresado cómo quería ser despedida. Su familia invitó a amigos, artistas y vecinos a participar de una ceremonia diferente, con un mensaje que refleja su espíritu: "Nos encantaría que asistan vistiendo sus mejores pelucas y trayendo sus instrumentos musicales, para compartir juntos el inicio de esta nueva fiesta".

La despedida se realizará este miércoles 8 de julio, de 11:30 a 20:00, en la Sala "B" de Casa Ramón Oviedo, ubicada en Kayén 131. Posteriormente se llevará a cabo el servicio exequial de cremación.