Estafas con las viviendas de ATE: Terminó la etapa de testimonios y el juicio entra en su fase decisiva

Foto durante el juicio contra el dirigente estatal, acusado de ser parte de las estafas con viviendas

El juicio oral y público contra tres hombres acusados de presuntas maniobras fraudulentas vinculadas a la adjudicación y comercialización irregular de viviendas sociales de ATE ingresó en su etapa final, luego de que este viernes concluyeran las declaraciones testimoniales.

En el proceso judicial, el secretario general del gremio, Carlos Córdoba y Miguel Arana están imputados por 22 hechos relacionados con supuestas maniobras defraudatorias vinculadas al programa de 128 viviendas del sector Barrancas del Río Pipo. Además, Eric Moscoso Panozo es juzgado por presuntas maniobras de lavado de activos.

Durante la etapa testimonial, que comenzó el lunes pasado, declararon 24 personas entre ex funcionarios, denunciantes y personas vinculadas a la operatoria habitacional investigada.

Uno de los testimonios centrales fue el del ex presidente del Instituto Provincial de Vivienda (IPV), Gustavo Vázquez, quien confirmó ante el Tribunal que los imputados realizaban gestiones vinculadas a la entrega de viviendas.

También declaró la directora del área Social del IPV que intervino en la operatoria de las 128 viviendas de Barrancas del Pipo. Según expuso durante el debate, dentro de los postulantes presentados por ATE detectaron al menos siete casos de personas que no eran empleados estatales y que tampoco cumplían con los requisitos exigidos para acceder a una vivienda social.

A lo largo de la semana además prestaron declaración más de veinte denunciantes que se consideran damnificados por las maniobras investigadas.

En la última audiencia, Carlos Córdoba solicitó ampliar su declaración indagatoria. Durante su exposición rechazó las acusaciones en su contra y sostuvo que desde ATE “siempre quisieron ayudar a las personas que necesitaban una vivienda”.

El juicio continuará el próximo miércoles desde las 9:30 con el inicio de los alegatos.

Está previsto que el fiscal Daniel Curtale exponga primero su acusación ante el Tribunal de Juicio en lo Criminal. Posteriormente será el turno de los abogados defensores.

Fuentes judiciales señalaron que, en caso de extenderse las exposiciones, el Tribunal analiza dividir los alegatos en dos jornadas consecutivas..