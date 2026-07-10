El Municipio de Río Grande habilitó el primer tramo pavimentado de la calle Punta Popper, una obra que forma parte del plan integral de mejoramiento de la infraestructura vial que impulsa la gestión del intendente Martín Perez.

La intervención corresponde a la primera etapa del proyecto y fue ejecutada íntegramente con maquinaria, personal municipal y financiamiento proveniente de recursos propios, en el marco de la política de fortalecimiento de la infraestructura urbana.

En esta instancia quedaron habilitados 400 metros lineales de pavimento, desde la intersección con Vuelta de Obligado, lo que permitirá mejorar la conectividad entre distintos sectores de la ciudad y agilizar la circulación tanto vehicular como peatonal.

Desde la Secretaría de Obras Públicas señalaron que la obra busca acompañar el crecimiento urbano de Río Grande mediante infraestructura de calidad, generando mejores condiciones de transitabilidad y mayor seguridad para quienes utilizan diariamente esa arteria.

La pavimentación de Punta Popper representa un nuevo avance dentro del plan de obras públicas que lleva adelante el Municipio para consolidar una red vial más moderna, segura y eficiente, respondiendo a las necesidades de los vecinos y fortaleciendo el desarrollo urbano de la ciudad.

Con esta intervención, la gestión municipal continúa apostando a la inversión en infraestructura mediante una administración eficiente de los recursos públicos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la comunidad y acompañar el crecimiento sostenido de Río Grande.