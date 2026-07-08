Tierra del Fuego repudió el paso de un buque de guerra británico por aguas bajo jurisdicción argentina

El Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur manifestó su más enérgico repudio por el tránsito del buque de guerra británico HMS Medway a través de espacios marítimos bajo jurisdicción argentina sin haber realizado la correspondiente comunicación previa a las autoridades nacionales competentes.

Desde la Provincia advirtieron que el episodio no constituye una simple omisión administrativa, sino que representa una nueva acción unilateral del Reino Unido en el Atlántico Sur, en el marco de la disputa de soberanía por las Islas Malvinas.

El secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary, sostuvo que el hecho "no puede ser leído como una simple omisión administrativa ni como un hecho aislado", sino como "una nueva muestra de la mala fe británica en el Atlántico Sur".

"Estamos frente a una provocación inadmisible. El Reino Unido mantiene una ocupación colonial ilegítima sobre una parte de nuestro territorio provincial y nacional, militariza el Atlántico Sur, explota unilateralmente recursos naturales que no le pertenecen y ahora desplaza un buque de guerra sin respetar siquiera los mecanismos mínimos de información y confianza", afirmó el funcionario.

Dachary remarcó que la situación adquiere una gravedad adicional porque ocurrió apenas días después de que el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas aprobara una nueva resolución sobre la Cuestión Malvinas y de que la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) volviera a instar a la Argentina y al Reino Unido a retomar las negociaciones para alcanzar una solución pacífica a la disputa de soberanía.

"Hace apenas dos semanas, la comunidad internacional volvió a decir con claridad que la única forma de poner fin a la especial y particular situación colonial de la Cuestión Malvinas es mediante la negociación bilateral entre la Argentina y el Reino Unido. La respuesta británica es el despliegue de un buque de guerra en desprecio por el derecho internacional", expresó.

Asimismo, el secretario sostuvo que el Reino Unido incumple las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, especialmente aquellas que convocan a negociar la soberanía y a evitar modificaciones unilaterales mientras el conflicto permanezca pendiente de resolución.

También señaló que el tránsito del HMS Medway contradice los principios de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZPCAS), creada por la Resolución 41/11 de la Asamblea General de la ONU, cuyo objetivo es promover la paz, la cooperación y la desmilitarización de la región.

"El Atlántico Sur debe ser una zona de paz, cooperación, desarrollo y diálogo entre los pueblos de América del Sur y África. La presencia ilegal militar británica, la base ilegal de Monte Agradable y el desplazamiento de buques de guerra son incompatibles con ese espíritu. No puede haber paz regional mientras una potencia extrarregional sostenga una estructura militar colonial en nuestras Islas Malvinas", afirmó.

Finalmente, Dachary convocó a los países de la región a reafirmar su compromiso con la desmilitarización del Atlántico Sur y con una solución pacífica de la controversia.

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes son argentinos y fueguinos. Desde Tierra del Fuego vamos a seguir denunciando cada acto unilateral británico que pretenda consolidar la ocupación colonial, militarizar nuestra región o vulnerar los derechos soberanos de la República Argentina", concluyó.