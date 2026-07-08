Procesaron con prisión preventiva a dos acusados de desvalijar una vivienda en Ushuaia

Tribunales de Ushuaia | Foto: Archivo

La Justicia de Ushuaia dictó el procesamiento con prisión preventiva para Mauricio Agüero y Juan Martín Saganías acusados de desvalijar una vivienda en la ciudad, luego de una investigación que permitió esclarecer el hecho en pocos días gracias al trabajo conjunto de la Policía Provincial y el Juzgado de Instrucción N° 1 del Distrito Judicial Sur, a cargo del Sergio Pepe.

El robo ocurrió el 25 de junio de 2026, entre las 16 y las 21.30, en una vivienda ubicada sobre calle Salta, aprovechando la ausencia de sus propietarios.

De acuerdo con la investigación, los delincuentes forzaron la puerta de ingreso y la cerradura para acceder al inmueble, donde sustrajeron computadoras, teléfonos celulares, joyas y dinero en efectivo. Antes de escapar, dejaron un importante desorden en el interior de la vivienda.

La pesquisa avanzó con rapidez. Las cámaras de seguridad instaladas en la casa registraron a dos personas dentro del inmueble durante el robo, lo que permitió a los investigadores comenzar la identificación de los autores.

Esa misma noche, el personal policial comparó esas imágenes con fotografías obtenidas durante un control de identificación realizado horas antes en la vía pública, detectando coincidencias en las características físicas de los sospechosos.

A ello se sumó una pericia realizada por la División Policía Científica, que levantó rastros de calzado en la escena del robo. Posteriormente, esos indicios coincidieron con las zapatillas secuestradas durante los allanamientos, fortaleciendo las pruebas reunidas en la causa.

Con esos elementos, el 26 de junio el Juzgado de Instrucción N° 1 ordenó allanamientos en los domicilios de los sospechosos y dispuso sus detenciones.

Finalmente, el 3 de julio, el juez resolvió procesar a ambos hombres como coautores del delito de robo simple y dictar la prisión preventiva, por lo que continuarán alojados en el Servicio Penitenciario Provincial mientras avanza la investigación.

La resolución judicial sostiene que existe un riesgo concreto de entorpecimiento de la investigación, ya que los elementos robados aún no fueron recuperados. Además, se valoró la falta de arraigo de los imputados y su vinculación reciente con otros procesos penales, circunstancias que, según el magistrado, incrementan el riesgo de fuga.

Como parte de las medidas dispuestas, el juez también ordenó embargar los bienes de cada uno de los procesados por una suma superior a los 10 millones de pesos, con el objetivo de garantizar una eventual reparación económica a la víctima y afrontar las costas del proceso judicial.