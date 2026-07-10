Por primera vez, dos aerolíneas brasileñas vuelan directo a Ushuaia

La temporada invernal 2026 marca un hito para la conectividad aérea de Tierra del Fuego. Por primera vez, dos importantes aerolíneas brasileñas operan vuelos directos entre São Paulo y Ushuaia, una apuesta que consolida a la ciudad como uno de los principales destinos turísticos internacionales del invierno argentino.

La incorporación de las rutas de GOL Linhas Aéreas y LATAM Airlines Brasil permitirá incrementar significativamente la llegada de visitantes brasileños, uno de los mercados internacionales de mayor crecimiento para el destino.

La última en sumarse fue GOL Linhas Aéreas, que inauguró oficialmente su operación entre el Aeropuerto Internacional de Guarulhos (São Paulo) y el Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas de Ushuaia.

La compañía realizará tres vuelos semanales, los martes, jueves y sábados, entre el 2 de julio y el 29 de agosto, utilizando modernos Boeing 737 MAX 8 con capacidad para 176 pasajeros.

Con esta programación, la aerolínea ofrecerá más de 1.050 plazas semanales entre ambos sentidos durante toda la temporada invernal.

Por su parte, LATAM Airlines Brasil comenzó días antes sus operaciones directas entre São Paulo y Ushuaia con cuatro frecuencias semanales, previstas para los lunes, miércoles, viernes y domingos, hasta el 31 de agosto.

La empresa utiliza aeronaves Airbus A321 con capacidad para 209 pasajeros, lo que representa una oferta cercana a 1.670 plazas semanales considerando los vuelos de ida y vuelta.

El primer vuelo de LATAM arribó a Ushuaia con más de 190 pasajeros, reflejando el fuerte interés del mercado brasileño por conocer los paisajes invernales de Tierra del Fuego.

En conjunto, ambas compañías pondrán a disposición más de 2.700 plazas semanales entre Ushuaia y São Paulo, fortaleciendo la conectividad internacional del destino y facilitando además el acceso desde otras ciudades de Brasil gracias a las conexiones que ofrece el aeropuerto de Guarulhos.

La llegada de estas rutas representa un importante impulso para el turismo fueguino, especialmente para sectores como la hotelería, la gastronomía, las agencias de viajes, los centros invernales y el comercio, que reciben durante julio y agosto uno de los mayores movimientos de visitantes extranjeros del año.