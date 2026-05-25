Feriado del 25 de Mayo: El turismo movió más de $340 mil millones con escapadas cortas y fuerte impulso del turismo interno

El fin de semana largo por el 25 de Mayo movilizó a 1.440.120 turistas en distintos destinos de Argentina y dejó un impacto económico estimado en $339.880 millones, según un relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

A pesar de la crisis económica marcada por la caída del consumo y desempleo, el movimiento turístico mostró un movimiento importante impulsados principalmente por escapadas cortas, turismo regional y actividades vinculadas a fiestas populares, eventos culturales y propuestas gastronómicas.

De acuerdo al informe, el gasto promedio diario por turista fue de $112.385, mientras que la estadía promedio alcanzó las 2,1 noches. El movimiento estuvo especialmente concentrado en destinos nacionales y de cercanía.

CAME destacó que este fue el tercer fin de semana largo con mayor movimiento turístico de los cinco que ya se registraron en lo que va de 2026. En 2024 y 2025, no hubo fin de semana largo con motivo del 25 de Mayo, pero sí en el 2023 donde el turismo movilizó a 1,4 millones de turistas, generando un consumo de $339.880 millones y una estadía promedio de 2,1 noches

Fin de semana con actividades

Entre los factores que más impulsaron los viajes aparecieron las celebraciones patrias, concursos gastronómicos, peñas folklóricas, recitales, eventos deportivos y actividades culturales organizadas en distintos puntos del país.

Córdoba volvió a posicionarse entre los destinos más convocantes gracias a la final del Torneo Apertura 2026 entre River y Belgrano, además de recitales y festivales que atrajeron miles de visitantes.

También se destacaron provincias como Salta, Mendoza y San Juan, donde competencias automovilísticas y eventos deportivos internacionales generaron un fuerte movimiento turístico.

En paralelo, los destinos vinculados a la naturaleza mantuvieron un flujo constante de visitantes. Entre los lugares más elegidos figuraron Puerto Iguazú, Bariloche, los lagos neuquinos, los Esteros del Iberá, el Glaciar Perito Moreno, Talampaya y los Valles Calchaquíes.

La Ciudad de Buenos Aires también registró un importante nivel de actividad turística, impulsada por la agenda cultural y las celebraciones por el 90° aniversario del Obelisco.

El informe además remarcó que durante este fin de semana largo se consolidó una tendencia que viene creciendo en 2026: más argentinos eligen viajar dentro del país y disminuye el interés por los destinos internacionales, principalmente por cuestiones económicas y de costos.

En ese marco, Aerolíneas Argentinas informó que más de 147 mil pasajeros reservaron vuelos para el feriado, de los cuales más de 115 mil correspondieron a viajes dentro de Argentina.

Según CAME, en lo que va del año ya viajaron más de 9,3 millones de turistas durante fines de semana largos, generando un movimiento económico acumulado superior a los $2,6 billones.